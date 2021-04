Fitbit Ace: comment configurer le tracker d’activité Fitbit pour enfants

Vous avez acheté un Fitbit Ace pour votre enfant et vous vous demandez maintenant comment configurer le bracelet d’activité pour enfants? Nous vous l’expliquons étape par étape.

Pour configurer le Fitbit Ace, vous avez d’abord besoin d’un compte Fitbit. Si vous n’en avez pas encore, vous pouvez d’abord télécharger gratuitement l’application Fitbit pour iOS, Android ou Windows sur votre smartphone, tablette ou appareil Windows.

Une fois que vous avez fait cela, procédez comme suit:

Appuyez sur Rejoindre Fitbit. Lorsque l’application vous demande de sélectionner un appareil à configurer, appuyez sur Ace et confirmez votre sélection ci-dessous. Suivez maintenant les instructions de l’application Fitbit et entrez vos informations personnelles telles que le sexe, la taille, etc. afin de configurer votre compte Fitbit.

Une fois que vous avez configuré avec succès votre propre compte Fitbit, l’étape suivante est le nouveau compte familial, que Fitbit a également déployé pour coïncider avec le lancement de l’Ace. Lisez la suite au point 2 de nos instructions.

plein écran Vous pouvez télécharger gratuitement l’application Fitbit pour iOS, Android ou Windows. Image: © Fitbit / iTunes 2018 2. Configurez Fitbit Ace avec un compte Fitbit existant: créez un compte familial

Une fois que vous avez correctement configuré votre compte Fitbit, vous pouvez accéder directement au nouveau compte familial Fitbit. Vous pouvez trouver l’option nécessaire dans le tableau de bord de l’application en appuyant sur le symbole du compte ici.

Appuyez sur l’icône du compte, puis sur Créer un compte familial. Confirmez maintenant votre adresse e-mail enregistrée, puis revenez à l’application Fitbit. L’application vous invite pour chacune des étapes nécessaires et vous indique exactement ce qu’il faut faire. Revenez maintenant à « Créer un compte familial » puis à « Créer une famille ». Sous «Ma famille», vous trouverez la possibilité de créer un compte enfant. Ici, vous devez vous identifier avec votre mot de passe Fitbit. Dans ce qui suit, l’application vous demandera de confirmer les informations de protection des données. Vous devez également saisir les informations personnelles de votre enfant. Plus tard, vous pourrez ajouter d’autres amis et membres de la famille comme compagnons de votre enfant dans le compte familial via le point « Ajouter un compagnon ». Vous pouvez également configurer d’autres profils enfants ici. Mais attention: un maximum de 11 personnes peuvent rejoindre le même compte familial – et cela inclut les tuteurs, les membres et les enfants!

L’étape suivante consiste à coupler le Fitbit Ace avec l’appareil souhaité (par exemple, smartphone, tablette, …). Il est important de noter que vous ne pouvez coupler l’Ace qu’avec un seul appareil (mais vous pouvez facilement connecter plusieurs trackers de fitness à votre compte personnel). Donc, si votre enfant a son propre smartphone / …, téléchargez-y l’application Fitbit et connectez-vous avec vos données d’accès.

Si vous souhaitez coupler le Fitbit Ace avec votre propre appareil, par exemple parce que votre enfant ne possède pas encore son propre téléphone portable, continuez comme décrit au point 3 de nos instructions.

plein écran Si vous avez créé votre propre compte Fitbit, vous pouvez continuer avec le compte familial. Image: © 45secondes.fr 2018 plein écran Dans le nouveau compte familial, vous pouvez configurer un profil pour votre enfant, puis associer le Fitbit Ace. Image: © 45secondes.fr 2018 3. Associez et synchronisez Fitbit Ace

Pour associer le Fitbit Ace à votre appareil (mobile) lors de la dernière étape, allez dans «Ma famille», allez dans «Sélectionner un appareil mobile» et…

… puis confirmez que vous souhaitez connecter le bracelet d’activité pour enfants à cet appareil. Suivez maintenant les instructions de l’application pour terminer la configuration du Fitbit Ace pour votre enfant. Ici, vous pouvez choisir, entre autres, laquelle des 10 montres possibles est la meilleure face à vous ou à votre enfant, etc.

Vous pouvez bien sûr modifier les paramètres d’affichage de l’horloge, les notifications et autres à tout moment ultérieurement. Pour ce faire, appuyez simplement sur la petite image de l’As dans le coin supérieur gauche du tableau de bord. Vous serez alors redirigé vers un aperçu du menu dans lequel vous pourrez changer et adapter votre poignet, réveil, objectif principal, etc.

Pour synchroniser le Fitbit Ace, maintenez la vue du tableau de bord de l’application Fitbit (dans la vue enfant) et tirez légèrement l’écran vers le bas. L’annonce « Glisser pour synchroniser » apparaît en haut de l’écran. Si l’Ace est connecté, le tracker de fitness commencera maintenant à transférer les valeurs actuelles vers l’application Fitbit. Selon Fitbit, cela devrait également fonctionner automatiquement dès que vous ou votre enfant ouvrez l’application Fitbit.

plein écran Lorsque vous associez le Fitbit Ace à votre compte Fitbit, vous pouvez, entre autres, définir des paramètres personnels pour le cadran de la montre, etc. Image: © 45secondes.fr 2018 4. Comment basculer entre la vue enfant et parent

Pour protéger la vie privée de votre enfant, les valeurs exactes du Fitbit Ace ne peuvent être consultées que du point de vue de l’enfant. Dans le compte de vos parents, en revanche, vous n’avez qu’un aperçu des jalons atteints, médailles et trophées, ainsi que des données personnelles de votre enfant (taille, sexe, …).

Afin que vous puissiez toujours savoir dans quelle mesure votre enfant a dormi la nuit dernière ou combien de pas il a réellement fait pendant la journée, vous pouvez également appeler la vue enfant à partir de votre appareil. Et voici comment cela fonctionne:

Accédez à l’icône Compte sur le tableau de bord de l’application Fitbit et appuyez sur Ma famille. Tapez maintenant sur le nom de votre enfant puis sur le point «passer en vue enfant».

Cela fonctionne dans l’autre sens de la même manière. Si vous souhaitez revenir à la vue parents à partir de la vue enfant, alors …

… vous appuyez également sur le symbole du compte sur le tableau de bord de votre enfant, puis sur «basculer vers la vue parent». Confirmez maintenant avec votre mot de passe. 5. Résumé Pour configurer le Fitbit Ace, vous avez besoin d’un compte Fitbit. Créez d’abord un compte familial, puis créez un profil pour votre enfant là-bas. Suivez les instructions de l’application pour configurer et coupler votre Fitbit Ace. Vous pouvez basculer entre les vues enfant et parent via le tableau de bord et l’icône de compte.