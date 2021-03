Fitbit Ace 3: Leak révèle tous les détails sur le tracker de fitness pour enfants

Un nouveau tracker de fitness de Fitbit devrait être disponible dans la semaine à venir: avec le Fitbit Ace 3, le portable de fitness en est déjà à sa troisième génération, en particulier pour les enfants. Le nouveau modèle devrait marquer avec un design plus rond et une durée de vie de la batterie plus longue.

Le 15 mars, Fitbit souhaite apparemment présenter la prochaine génération de l’Ace. Cela rapporte WinFuture. Le Fitbit Ace 3, comme ses deux modèles précédents, est spécialement conçu pour les enfants. Comparé au Fitbit Ace 2, le nouveau modèle a apparemment un design moins anguleux. Selon les images de fuite, l’unité de suivi est tout aussi robuste, mais conçue un peu plus arrondie. Ce qui reste est le bouton d’accueil physique pour le fonctionnement.

Écran plus grand et durée de vie de la batterie plus longue

Selon la fuite, l’écran du nouveau tracker pour enfants est légèrement plus grand que celui des modèles précédents. Le Fitbit Ace 3 aurait un écran OLED de 1,47 pouces, qui, cependant, ne peut toujours afficher que des niveaux de gris. Cependant, cela, en plus de ne pas avoir de mesure de la fréquence cardiaque au poignet, a un effet positif sur la durée de vie de la batterie. Selon les informations de WinFuture, le fabricant spécifie la nouvelle autonomie de la batterie jusqu’à huit jours – cinq jours de plus que le Fitbit Ace 2.

De plus, avec l’Ace 3, les enfants devraient pouvoir enregistrer leurs activités sportives telles que la course à pied, la randonnée ou le vélo, compter leurs pas et surveiller leur sommeil. Comme son prédécesseur, le nouveau modèle devrait être à nouveau étanche et peut être porté pendant la baignade et la douche. L’application Fitbit fournit également aux enfants une motivation et des incitations à l’exercice, par exemple sous la forme de badges virtuels.

Fitbit Ace 3: prix et disponibilité

Le Fitbit Ace 3 devrait apparaître le 15 mars dans les deux variantes de couleur noir-rouge et bleu-vert. Le tracker pèse un poids léger de 70 grammes et permet de changer facilement les bracelets. Contrairement à la date de sortie, le prix du nouveau modèle n’est pas encore connu. Le Fitbit Ace 2 a commencé à se vendre à environ 70 euros.