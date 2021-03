Fitbit Ace 3: le bracelet tout-terrain avec des personnages animés pour que les enfants s’amusent à s’entraîner

Nous avons vu pendant des années [wearables orientados al público infantil](https://www.xatakandroid.com/listas/sete-relojes-conectados-para-ninos-que-can-be-alternativa-para-glar-navidad, soit comme accessoire pour eux, soit pour que cela puisse être utile aux parents, et Fitbit ne sera pas en dehors de ce marché. Cette fois, nous le disons pour le nouveau Fitbit Ace 3, ce qui est un peu différent des bracelets quantificateurs plus sportifs et peut-être orientés « pro ».

C’est un bracelet de base avec des fonctions et des caractéristiques clairement axées sur le plaisir des plus petits de la maison, tels que son esthétique insouciante ou sa protection contre l’eau. Bien que cela ne signifie pas qu’il renonce à des aspects tels que l’écran OLED ou une autonomie de plus d’une semaine.

S’exercer dans le plus pur style Minion

Le Fitbit Ace 3 est le premier produit que nous voyons du nouveau Fitbit, qui appartient déjà à Google. Mais pour le moment cela ne semble pas avoir affecté le type de produits qu’il présente pour l’instant, en l’occurrence s’occuper de ceux qui ne recherchent pas le maximum dans le registre des activités sportives.

Le nouvel Ace 3, en fait, reprend déjà en ce sens le témoin de son prédécesseur (le Fitbit Ace 2), bien que dans sa construction avec renfort en caoutchouc on voit que le design est stylisé surtout à l’avant. Là, nous voyons le Écran tactile OLED de 0,72 pouces, qui a une résolution de 128 x 72 pixels.

Comme dans les gammes Charge et autres, l’écran reste monochrome. La nouveauté est que dans cette génération, ils sont introduits écrans interactifs et personnalisables pour pouvoir le personnaliser davantage

Les points forts du Fitbit Ace 3 sont la recherche plaisir dans l’exercice physique et le contrôle parental. Il a des personnages animés dans les différents formats d’horloge qui changent et grandissent au fur et à mesure que le garçon ou la fille atteint des objectifs tout au long de la journée, dans le plus pur style Tamagotchi (mais en grandissant grâce à l’activité physique). Et méfiez-vous: Minions sur deux des sangles compatibles.

Dans le cas des parents, après avoir ouvert un compte familial dans le service Fitbit et avoir accédé aux contrôles de confidentialité et de protection, ils pourront accéder à la vue parentale de l’application et ainsi visualiser facilement l’activité du petit utilisateur, ainsi que gérer ce que Vous pouvez voir celui-ci dans l’application et approuver les demandes d’amis.

Le Fitbit Ace 3 est compatible avec les appareils Android et iOS et promet jusqu’à 8 jours complets d’autonomie. De plus, deux nouveaux modes sont incorporés: « ne pas déranger » et « dormir ».

Prix ​​et disponibilité Fitbit Ace 3

Le Fitbit Ace 3 peut être réservé à partir d’aujourd’hui 9 mars sur le site Fitbit et sera disponible au 15 mars 2021. Le prix est 79,95 euros et vous pouvez choisir entre un bracelet noir avec une boucle rouge ou un bracelet bleu avec une boucle verte. Le bracelet embossé Minions sera disponible plus tard pour 29,95 euros.