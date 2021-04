Fitbit Ace 3, analyse: un tracker d’activité simple pour les enfants avec la touche de l’application Fitbit

Bien que nous, adultes, ayons de nombreux appareils et accessoires portables qui incluent la mesure de l’activité physique au quotidien, il n’en va pas de même avec bracelets d’activités pour enfants. Et bien choisir le plus approprié est essentiel pour éviter les surprises.

La Fitbit Ace 3 a fait ses débuts en tant que premier appareil portable de la marque sous l’égide de Google. Il est destiné presque exclusivement aux enfants et on y trouve la base d’un bracelet de mesure d’activité mais avec les extras et / ou les coupes nécessaires à son utilisation en toute sécurité par les mineurs, de l’interaction avec des appareils aux restes ou à la forme d’affichage des données.

Fiche technique Fitbit Ace 3

Fitbit Ace 3 Dimensions 37,39 mm x 16,8 mm x 12,9 mm Taille Seul Écran Touchez PMOLED Endurance Submersible 50 mètres / Altitude 8000 mètres Tambours 8 jours Capteurs Accéléromètre 3 axes et moteur de vibration Connectivité Bluetooth 4.2 (portée de 9 mètres) Compatibilité À partir d’iOS 12.0 et d’Android 7.9 Mémoire 7 jours Prix 79 euros

Clin d’oeil aux enfants sans oublier l’important: la résistance

La troisième génération du Bracelet quantificateur Fitbit pour enfants Il est présenté sur le marché avec un design bien ajusté à ce que l’on souhaiterait pour un portable de ce type.

Le principal, commun à tous les bracelets d’activité, est le confort. Le Fitbit Ace 3 est. Beaucoup de. Pas une seule plainte d’inconfort, d’inconfort ou de doute sur son utilisation ne m’a été soulevée par mon fils de 8 ans au cours des semaines où il l’utilise.

Design pour enfants, très confortable et submersible jusqu’à 50 mètres: idéal pour un bracelet d’activité pour enfants

La Fitbit Ace 3 Il est de petite taille et est monté sur un bracelet en silicone souple de qualité où il est parfaitement protégé tout en étant 100% accessible. Le module principal peut être retiré de la sangle si nécessaire (mais il n’y a aucun risque de chute accidentelle), de sorte que la sangle en caoutchouc puisse être soigneusement lavée en cas de besoin.

Concernant la résistance du Fitbit Ace 3, mon fils m’a d’abord demandé s’il pouvait se laver les mains et se doucher avec sans l’endommager. Je lui ai dit oui.

L’explication la plus technique est qu’il s’agit d’un bracelet submersible jusqu’à 50 mètres, un chiffre largement suffisant pour 99% des activités qu’un enfant à partir de 6 ans en fera probablement.

La manipulation du bracelet a été simplifiée au maximum: deux boutons latéraux qui a appuyé en même temps allumer et éteindre l’écran (également avec une touche), puis des gestes sur l’écran (haut et bas) pour se déplacer dans les menus réduits pour obtenir des informations sur les étapes, les minutes d’activité ou les heures de dormir.

Autonomie de plus d’une semaine: aussi importante que la résistance

Si la Fitbit Ace 3 J’aurais demandé à mon fils de l’enlever pour faire un plongeon dans la piscine ou la douche, l’expérience avec elle aurait certainement été beaucoup plus courte. Il est facile de se retrouver oublié ou même perdu à jamais. Mystères des maisons avec de jeunes enfants.

Le Fitbit Ace 3 n’a pas besoin de plus d’une charge rapide une fois par semaine

Cependant, pouvoir continuer pendant plus d’une semaine sans avoir à l’enlever lui a permis de vouloir continuer à l’utiliser jour après jour.

Lors de nos tests avec ce bracelet nous avons facturé le Fitbit Ace 3 une fois par semaine, généralement le dimanche après-midi pendant un certain temps. C’était suffisant pour que le tracker d’activité enregistre à la fois les mouvements et le sommeil de mon fils toute la semaine.

Selon que notre enfant a activé les notifications d’un téléphone ou la fréquence à laquelle il souhaite voir les animations associées à la requête de données, ce chiffre peut varier légèrement, mais dans tous les cas, entre 6 et 8 jours sont assurés.

Un environnement de quantification sécurisé

Bien que de nombreux appareils de mesure d’activité puissent être conformes au niveau du capteur, peu sont capables d’adapter l’expérience et l’interface utilisateur au destinataire principal du bracelet: un mineur.

La Fitbit Ace 3 il le fait de manière très complète. Ici, il joue dès le départ que nous parlons de l’une des applications de quantification les plus traditionnelles, des itinéraires et des fonctions intéressantes du marché en dehors du domaine sportif spécialisé.

Les fonctions associées au Fitbit Ace 3 sont entièrement axées sur la motivation et l’encouragement de l’exercice physique. N’y pensez pas pour contrôler l’enfant par GPS

Fitbit a décidé d’associer l’utilisation à un profil exclusif pour le mineur et que nous devons créer dans le compte d’un adulte.

L’interface principale du Fitbit Ace 3 nous pouvons déterminer s’il s’agit d’une montre classique ou d’un personnage de dessin animé. Cela dépendra de l’âge ou de la préférence de l’enfant pour choisir l’une ou l’autre option.

Le Fitbit Ace 3 comprend certaines des fonctionnalités que nous connaissons déjà des appareils portables d’activité, tels que le rappels personnalisables pour se déplacer (avec programmation des jours et heures de la semaine dans lesquels on souhaite qu’ils soient activés), des avertissements lorsque certains chiffres de pas sont atteints ou des alarmes sans son (uniquement par vibration). Il comprend également une petite application de chronomètre.

Tout est entièrement concentré sur motiver et encourager le mineur à se déplacer et à faire de l’activité physique. Ce faisant, vous obtiendrez des réalisations, des badges et nous pourrons même vous orienter vers des défis familiaux pour voir qui bouge le plus.

Le deuxième pilier de la mesure de ce bracelet est celui du sommeil. Si l’enfant se couche avec le bracelet, ce qui est très confortable pour cela, nous pouvons avoir un enregistrement des heures et de la qualité de sommeil, le tout enregistré dans la section correspondante de l’application Fitbit, à la fois sur iOS et Android.

Aller plus loin n’est pas l’objectif du Fitbit Ace 3. Pas de GPS Avec lequel suivre ou localiser des enfants (la grande revendication d’autres bracelets pour enfants) ou des compteurs d’impulsions avancés, par exemple. (l’inclut en fait mais il est désactivé et la coche indique qu’il ne sera pas activé)

Oui, ce bracelet Fitbit Ace 3 prend en charge la réception notifications, mais limité exclusivement aux annonces d’appels. Pas de messages ou quoi que ce soit de ce genre. Ceci est utile si le bracelet est lié au téléphone d’un enfant, bien qu’il soit toujours associé à un compte familial Fitbit qui inclut le contrôle parental.

Comme les modes ne pas déranger, on peut configurer le bracelet avec un mode veille (l’écran ne s’allume pas avec des touches) et un autre de ne pas déranger, quelque chose d’utile quand ils sont par exemple en classe et que nous ne voulons pas que les notifications d’appels entrants ou les rappels se déplacent.

À propos, l’application Fitbit comprend un Mode enfants afin que, si on le souhaite, ils puissent consulter de manière simple et sécurisée les données de leur bracelet, ainsi que les défis relevés, les réalisations réalisées ou apporter quelques modifications mineures comme l’apparence principale de la montre.

Fitbit Ace 3, l’avis et la note d’Engadget

Le marché pour bracelets d’activités pour enfants c’est très petit. Oui, c’est si on ignore les smartwatches pour les enfants qui veulent trop couvrir sans pour autant réaliser presque rien. Et encore moins motiver les petits de la maison à faire de l’exercice.

La Fitbit Ace 3, avec un prix un peu plus élevé que la concurrence directe (et si on compare avec l’équivalent pour adultes au niveau du cahier des charges), il fait exactement ce qu’il faut: il est très confortable, résistant et il touche les points exacts pour effectuer la mesure de l’activité et du sommeil chez les enfants sans complications, efficacement et en utilisant une application mature et sûre pour les plus petits.

7,3 Conception7,25 Écran6,5 Logiciel9 Autonomie7 Interface7 Pour Très confortable et résistant

L’interface et l’application Fitbit

Bonne autonomie Contre Comprend un compteur d’impulsions mais désactivé

Peu de personnalisation des cadrans de montre

Prix

Le bracelet a été fourni pour test par Fitbit. Peut se renseigner sur notre politique de relations avec les entreprises