Fisti-Fluffs prend la bataille adorable de Nintendo Switch au début de 2021

Rogue Games et Playfellow Studio ont annoncé la fenêtre de sortie de Fisti-Fluffs. Le jeu a été initialement annoncé pour être lancé sur Steam et avoir également un port Nintendo Switch peu de temps après.

Fisti-Fluffs est un jeu sur les chats qui s’ennuient à la maison avec leurs humains à l’extérieur. Ils décident de profiter de ce moment pour se battre et créer autant de chaos que possible. Certains de leurs combats ont lieu à l’intérieur ou à l’extérieur dans la cour. Bien que jusqu’à quatre chats puissent entrer dans la bataille, un seul sera victorieux.

Le jeu est un jeu de société humoristique basé sur la physique où les joueurs peuvent choisir un chat unique à utiliser au combat. Les chats sont très souples, donc les combats se déroulent très rapidement. Il existe cinq modes de jeu différents, dont Tussle, Crown Control, Destruction, Party et Kibble Defense.

Dans Kibble Defense, les joueurs travaillent ensemble pour défendre leur terrorisation. D’autres animaux comme les rats et autres bestioles apparaîtront et essaieront de voler les précieuses croquettes des chats. Les batailles se déroulent en plusieurs vagues jusqu’à ce qu’une seule équipe reste victorieuse.

Fisti-Fluffs comporte six scènes entièrement destructibles et passionnantes remplies de meubles colorés et plus encore. Le septième niveau n’est disponible que dans le mode de jeu spécial Kibble Defense. Cette spéciale est la scène house la plus grande et la plus complète.

Les adorables chats sont également assez puissants. Ils peuvent utiliser leurs minuscules pattes pour gratter leurs adversaires ou lancer des objets sur leurs adversaires. Un seul chat peut gagner, les joueurs devront donc se battre de toutes les manières possibles.

Les chats présentés dans le jeu étaient basés sur des chats réels. Les joueurs peuvent les personnaliser davantage avec différents styles, chapeaux et tenues. Une fois que les joueurs ont fini de personnaliser leurs chats, ils peuvent prendre des captures d’écran avec le mode caméra intégré.

Bien que le jeu verra un Nintendo Switch version début 2021, on ne sait pas quelles fonctionnalités supplémentaires seront implémentées, le cas échéant. La page de la boutique officielle est maintenant disponible mais ne répertorie que la même description de jeu que le jeu Steam.

Une démo gratuite est maintenant disponible sur Steam pour ceux qui veulent essayer le bagarreur de chat maintenant. Les joueurs pourront tester les mécanismes et décider s’ils souhaitent acheter le jeu complet.

Fisti-Fluffs lancé sur PC via Steam en janvier 2021. La sortie de la Nintendo Switch est prévue pour début 2021.