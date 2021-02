FIST: Forged in Shadow Torch est lancé sur les consoles PC et PlayStation ce printemps

L’éditeur Bilibili et le développeur TiGames se préparent à lancer leur nouveau titre FIST: Forgé dans la torche de l’ombre Plus tard cette année. Le jeu sera lancé sur les consoles PC et PlayStation, la page de la boutique Steam étant désormais disponible dans la liste de souhaits.

FIST: Forgé dans la torche de l’ombre est un jeu d’action Metroidvania. Les joueurs participeront également à des combats intenses et à des éléments de plateforme difficiles.

Le jeu explore les événements en cours d’une invasion de la légion des machines il y a six ans. Les machines ont envahi le pays paisible de Torch City, qui était auparavant habité par des animaux. Rayton, un ancien soldat de la guerre de résistance, vit depuis lors dans l’isolement.

Un jour, l’ami de Rayton est arrêté. L’ancien soldat décide de remettre son poing mécanique et de se battre contre la Légion de la Machine. Ce qui commence comme un voyage pour retrouver ses amis mène bientôt à un plan plus vaste entre la rébellion dans laquelle il a combattu, la mafia et la Légion des machines.

Le jeu contient une carte de jeu interconnectée avec d’innombrables secrets. Les joueurs gagnent des récompenses en conquérant des ennemis, en résolvant des énigmes et en sautant sur des plates-formes à travers d’innombrables chambres, tunnels et raccourcis.

Rayton a accès à trois armes uniques qui sont utilisées en fonction de la situation actuelle. Les articles comprennent un poing, une perceuse et un fouet. Chacun peut être basculé entre id-battle pour abattre tous les ennemis. Cependant, les ennemis ont également des mouvements uniques, et toutes les attaques ne fonctionneront pas sur tous. C’est aux joueurs de trouver les meilleures attaques pour survivre à la bataille.

FIST: Forgé dans Shadow Torch combine l’esthétique dieselpunk et l’architecture de style oriental pour donner vie à Torch City. Le jeu est également alimenté par Unreal Engine 4.

Des bandes-annonces ont été publiées pour le titre, présentant le jeu en action. Le jeu combine des scènes cinématiques pour faire progresser l’histoire tout en montrant certaines des séquences de jeu. Cela inclut de montrer comment les joueurs devront basculer rapidement entre les trois armes pour vaincre les ennemis. Dans l’ensemble, Rayton devra se déplacer rapidement pour survivre à Torch City contre de grands ennemis mécaniques.

Lors des récents The Game Awards 2020, l’éditeur a annoncé que le jeu serait lancé sur PC via Steam plus PlayStation 4 et 5 ce printemps.

Bilibili a déjà publié des titres tels que Intraled, Exorciste oriental, et Bipède.

FIST: Forgé dans Shadow Torch lancera en avril 2021.