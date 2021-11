Fisher Stevens est dans le métier depuis près de quatre décennies, portant les chapeaux d’acteur, de réalisateur, d’écrivain, de producteur, etc. Alors que son début de carrière l’a vu incarner l’acolyte comique dans des films à succès des années 80 comme L’enfant flamant rose, Court-circuit, et Mon projet scientifique, il s’est rapidement retrouvé dans le rôle d’acteur de personnage, apparaissant dans d’innombrables émissions aux heures de grande écoute au fil des décennies. Stevens a partagé le deuxième acte de sa carrière entre des rôles d’acteur, de documentariste et d’activiste.

Si vous n’avez pas expérimenté La dépêche française ou vous avez dormi inexplicablement sur la comédie dramatique HBO Succession, vous l’ignorez peut-être, mais Fisher Stevens passe un bon moment devant la caméra. Il revient tout juste d’Espagne où il a terminé le travail sur son quatrième film de Wes Anderson, le prochain Cité des astéroïdes, et il est un nouveau favori des fans dans Succession, mettant en vedette Hugo Baker, le salaud amoureux de la haine.

Faisant un pas derrière la caméra, il éblouit à nouveau le public avec ses côtelettes comiques. Avec la capacité d’Anderson à séduire des vedettes du monde entier pour peupler ses films, cela en dit long de se retrouver parmi les meilleurs des meilleurs. En parlant d’entrer dans l’univers Anderson pour son quatrième film, Cité des astéroïdes, avec le réalisateur il dit : « Je peux vous dire que c’est probablement le meilleur, le casting le plus fou depuis Le pont sur la rivière Kwai. La plupart des acteurs de ce film sont allés au théâtre, à l’exception des enfants. Nous étions tous rassemblés dans un hôtel, qui était un ancien monastère. Je pense que ça va être une véritable extravagance. » Il ne plaisante pas ! Le casting comprend Tilda Swinton, Tom Hanks, Bill Murray, Adrien Brody, Margot Robbie, Rupert Friend, Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Bryan Cranston, Hope Davis, Jeffrey Wright , Liev Schreiber, Tony Revolori, Matt Dillon, Maya Hawke, Sophia Lillis et Steve Park.

Il a également donné un aperçu du processus de Wes Anderson pour obtenir ce qui est toujours une distribution éclectique tentaculaire sur la même page. « Quel que soit le film sur lequel j’ai travaillé avec lui, nous restons dans les mêmes hôtels ou quartiers. Et quand vous entrez dans votre chambre, il y aura une liste de lecture ou des vidéos à regarder qui ont été des inspirations pour Wes. Donc ‘The New Yorker’ des articles et des articles écrits sur les écrivains de « The New Yorker » seraient dans la chambre d’hôtel comme lectures suggérées, et des films qui l’ont inspiré pour ce film en particulier. Le Grand Hôtel Budapest, en regardant les films d’Ernst Lubitsch avant de les tourner. »

Quant à son entrée dans la pépinière des Roy à Succession, il explique : « Je n’avais pas regardé la série avant qu’ils ne me lancent, puis ils m’ont choisi et je me suis dit : « Oh merde, je ferais mieux de regarder ça. » Et puis, « Oh mon Dieu, c’est tellement bon ! Ces acteurs ! » Bizarrement, c’est la même chose que les films de Wes. Quand je suis arrivé là-bas, ils étaient comme une troupe de comédiens, comme une troupe de théâtre. Je pense que j’avais quelques répliques dans ma première scène. Et puis ils ont juste mis moi à côté de Brian [Cox] sur l’avion. Et j’ai tout de suite senti : ‘Je fais partie de ça. Je vais être un salaud comme le reste de ces gens. Je me sens bien à ce sujet.' »

Vous pouvez attraper Fisher Stevens dans les salles maintenant en La dépêche française, et vous pouvez actuellement vous connecter à Succession pour ta correction. Cette nouvelle est née chez Vulture.

Thèmes : Court-circuit, La Dépêche française