Fisdom lève 7 millions de dollars de nouveaux fonds dans le cadre d’une ronde de financement menée par la plateforme de paiement PayU

Le portail de gestion de patrimoine Fisdom prévoit d’investir de nouveaux fonds dans le développement de produits et l’acquisition de clients et d’entreprises.

La start-up Wealth-Tech Fisdom a levé 7 millions de dollars dans une nouvelle ronde de financement menée par la plate-forme de technologie de paiement PayU. Le cycle a également vu la participation d’investisseurs existants, Quona Capital et Saama Capital. Le financement sera utilisé pour le développement de nouveaux produits et l’acquisition de clients. Fisdom examinera également différentes opportunités d’acquisition d’entreprises. PayU avait acquis une participation dans Fisdom après avoir injecté 5 millions de dollars dans la plateforme en 2019.

Fondée par Subramanya SV et Anand Dalmia, Fisdom est une plate-forme de gestion de patrimoine qui fournit des solutions d’épargne, de protection et d’investissement. La start-up s’est déjà associée à des banques comme Oriental Bank of Commerce, Bank of Baroda, Indian Bank, Karnataka Bank, City Union Bank, Bajaj Finserv et plusieurs autres. La startup s’adresse aux investisseurs qui cherchent à investir dans des produits financiers, notamment les fonds communs de placement, les assurances, les fonds de pension, l’or numérique, et les aide à prendre des décisions éclairées. Ses clients incluent Indian Bank, Google Pay et SBM Bank.

Anirban Mukherjee, PDG de PayU India, a déclaré: «Fisdom est devenue une plateforme de gestion de patrimoine numérique de premier plan et a créé une demande pour ses services sur le marché. Nous sommes très heureux de continuer à soutenir Fisdom pour contribuer à alimenter sa croissance continue dans le segment des technologies de fortune et à élargir encore son portefeuille de produits. Avec cet investissement, PayU est un pas de plus vers l’offre de services de paiement, de prêt et de technologie de gestion de patrimoine dans une seule pile. «

#PayU pistes #investissement dans la technologie de la richesse #Commencez #Sagesse. Le PDG de PayU India a déclaré: «Fisdom est devenue une plateforme de gestion de patrimoine numérique de premier plan et nous sommes très heureux de continuer à soutenir Fisdom pour contribuer à sa croissance continue. #financement https://t.co/aK1nwaYmz7 – PayU Inde (@PayUindia) 3 décembre 2020

Félicitations à la société du portefeuille Quona et à la plateforme de conseil financier @fisdomApp sur la levée de 7 millions de dollars supplémentaires, sous la #PayU! Quona est fier de continuer à soutenir @Subramanya_SV et l’équipe Fisdom.@PayUindia https://t.co/tPY0gVqdxJ – Quona Capital (@QuonaCapital) 3 décembre 2020

Moment fier! Fisdom sacs 7 millions de dollars dirigés par @PayUindia avec la participation de nos investisseurs existants @QuonaCapital et @SaamaCapital. En savoir plus sur notre jalon exceptionnel: https://t.co/m5hnX0Wyc5@Subramanya_SV @dalmia_anand https://t.co/RVYurbXwum – fisdom (@fisdomApp) 3 décembre 2020

Trouvez les gadgets technologiques les plus récents et à venir en ligne sur les gadgets Tech2. Recevez des actualités technologiques, des critiques de gadgets et des évaluations. Gadgets populaires, y compris les spécifications, les fonctionnalités, les prix et la comparaison des ordinateurs portables, tablettes et mobiles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂