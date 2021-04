First Tales of Arise Gameplay montre le nouveau système de combat en détail, et il semble excellent

Notre premier vrai regard sur le gameplay de Tales of Arise est enfin là. Dans la vidéo de près de huit minutes intégrée ci-dessus, nous voyons le prochain RPG en action – et nous devons admettre que notre battage médiatique se développe.

Le gameplay met en évidence à la fois l’exploration et le combat. Le premier semble assez standard, avec de grands espaces ouverts et une libre circulation, mais les environnements eux-mêmes sont détaillés et prometteurs. Le combat, cependant, a vraiment attiré notre attention. Un certain nombre de batailles sont parsemées tout au long de la vidéo et, à première vue, le nouveau système est fantastique. Il a tout le flash et le style que vous attendez d’un jeu Tales, mais il y a un potentiel clair pour des combos massifs et des attaques d’équipe folles. En termes simples, nous avons hâte de mettre la main dessus.

Bien qu’il soit difficile de discerner correctement les mécanismes et les systèmes de combat à partir de cette seule vidéo, les combats semblent être plus libres que ce que nous avons vu dans les titres précédents de Tales. Chaque personnage a une esquive dédiée, et vous pouvez sauter entre les membres du groupe en un clin d’œil. Les actions semblent être limitées par les sphères au-dessus de la barre de santé d’un personnage, mais elles se remplissent très rapidement. Encore une fois, il a fière allure en mouvement.

Tales of Arise arrive sur PS5 et PS4 en septembre – une date de sortie vient d’être annoncée. En espérant que nous verrons beaucoup plus du jeu au cours des prochains mois.