First Kill est annulé sur Netflix après une saison

La nouvelle émission de vampires de Netflix Premier meurtre va être une série unique. Date limite rapporte que Netflix a officiellement mis fin à la série dramatique pour adolescents après le début de sa première saison de 8 épisodes en juin. Il n’y aura pas de deuxième saison mise en développement pour clôturer la série, ce qui signifie que la finale de la saison 1 servira également de finale de la série.

Apparemment, Premier meurtre a eu une course assez respectable lors de ses débuts. Peut-être que de nombreux téléspectateurs étaient impatients de le découvrir car il a été décrit par de nombreux critiques et journalistes comme une série qui ressemble à un « successeur » de Le journal des vampiress. Premier meurtre a finalement pu dépasser les 100 millions d’heures de streaming au cours des 28 premiers jours suivant sa sortie. Cependant, selon Deadline, il semble que trop de téléspectateurs abandonnent la série avant d’arriver à la fin de la saison, car elle « n’a pas atteint les seuils de visionnage et d’achèvement des épisodes ».

Premier meurtre a été créé par Victoria Schwab et est basé sur sa nouvelle originale du même nom. La série se concentre principalement sur la relation compliquée entre la vampire adolescente Juliette Fairmont (Sarah Catherine Hook) et la chasseuse de monstres Calliope (Imani Lewis). Avec Hook et Lewis, la série met en vedette Elizabeth Mitchell, Aubin Wise, Gracie Dzienny, Dominic Goodman, Phillip Mullings, Jr. et Jason R. Moore.

First Kill en vedette une distribution diversifiée

Aussi parfois appelé « le gay Crépuscule » en plus d’être appelé » le prochain Journal de vampire« , Premier meurtre avait suscité des éloges pour sa représentation. Les stars principales de l’émission ont parlé de cette diversité et à quel point elles se sentaient « honorées » de faire partie d’une émission qui le reconnaît. Ils ont également décrit comment leur objectif était de normaliser les relations homosexuelles à l’écran.

« La représentation dans cette émission est phénoménale », a déclaré la star de la série Imani Lewis à propos de la distribution diversifiée de l’émission dans une interview précédente, via Teen Vogue. « Je pense que je parle pour nous deux : nous sommes tellement honorés de pouvoir être en mesure de représenter des communautés aussi incroyables de personnes. C’est vraiment génial de voir ce genre de représentation, et ça fait du bien sur le plan personnel. »

« C’est vraiment cool de voir que Calliope et Juliette ont des parents qui ne remettent pas en question leur sexualité », a ajouté la co-vedette Sarah Catherine Hook. « Ils acceptent très bien. Ce n’est jamais un point de conflit pour eux dans cette histoire. Et il y a des parents là-bas, Dieu merci, qui ressemblent à Jack et Talia, Sebastian et Margot. Mais il y a aussi encore des parents qui expulsent leurs enfants de chez eux parce qu’ils sont homosexuels. Je pense donc que c’est incroyable que nous ayons ce genre d’histoire alors que c’est normal, et ce n’est pas nécessairement… Ce n’est pas une histoire de coming-out. Nous ne faisons que normaliser cette relation queer »,

Il n’y aura pas de deuxième saison à attendre, mais vous pouvez trouver la première et unique saison de Premier meurtre en streaming sur Netflix.