First Coming 2 America Footage a enthousiasmé les fans pour le retour du chocolat sexuel

La première bande-annonce de Coming 2 America est sortie et de nombreux fans de l’original sont très heureux de voir le retour de Randy Watson et de son groupe, Sexual Chocolate. Dans la version originale Venant en Amérique, Eddie Murphy a joué plusieurs personnages supplémentaires en plus de son rôle principal en tant que prince Akeem. Le plus populaire de ses personnages secondaires est peut-être Randy Watson, le chanteur de soul énergique qui se produit avec Sexual Chocolate dans une scène particulièrement mémorable, pour le plus grand plaisir de l’équipe du salon de coiffure.

Nous savions que Coming 2 Amérique ramènerait plusieurs personnages de retour, et une nouvelle bande-annonce révèle officiellement que Sexual Chocolate est de retour. On ne nous donne qu’un bref aperçu du groupe dans la bande-annonce, mais Randy est de retour en action avec la même coiffure et les mêmes vêtements en polyester qu’il portait il y a plus de trois décennies. La confirmation que le personnage préféré des fans est de retour est juste suffisante pour exciter beaucoup de gens, car #SexualChocolate a commencé à diffuser sur les médias sociaux avec des fans ravis de voir le retour de Randy.

Un tweet de fan dit: « Cette bande-annonce confirme Sexual Chocolate dans le film et c’est tout ce dont j’avais besoin. Ils jouent si beaux, n’est-ce pas?

« Ce film n’est pas susceptible d’être à la hauteur de la réputation que l’original réalisé par Landis a maintenue pendant 32 ans. Je m’en fiche. J’ai vu M. Randy Watson et Sexual Chocolate. INJECTEZ-LE DANS MES DAMN VEINS », tweete un autre. ventilateur.

« C’est bien de voir Randy Watson et Sexual Chocolate faire toujours leur truc », dit un autre fan.

Un autre fan tweete: « J’étais sceptique à ce sujet au début, mais maintenant j’ai hâte. Randy Watson est de retour! Chocolat sexuel! »

Et un autre fan espère que le camée amènera Randy à obtenir son propre film en écrivant: « Eddie devrait vraiment faire un film dérivé de Randy Watson, il s’écrirait totalement. Vous pourriez l’appeler ‘Sexual Chocolate: The Ballad of Randy Watson. ‘ »

Réalisé par Craig Brewer, Coming 2 Amérique est écrit par Kenya Barris, Barry W. Blaustein et David Sheffield. La suite se déroule trois décennies après les événements du film original avec le prince Akeem sur le point de devenir le roi de Zamunda. Lorsqu’il apprend qu’il a un fils perdu depuis longtemps à New York, Akeem accepte de retourner aux États-Unis à la demande de son père afin qu’un nouveau prince puisse être couronné.

Arsenio Hall revient également en tant que Semmi, l’aide et le meilleur ami d’Akeem, et comme Murphy, il jouera également d’autres rôles. Les autres personnages qui reviennent incluent Shari Headley dans le rôle de Lisa, l’épouse d’Akeem, John Amos dans le rôle de Cleo McDowell, Louie Anderson dans le rôle de Maurice, Vanessa Bell Calloway dans le rôle d’Imani Izzi, Paul Bates dans le rôle d’Oha et James Earl Jones dans le rôle du roi Jaffe Joffer. Les nouveaux arrivants au casting de Coming 2 America incluent KiKi Layne, Jermaine Fowler, Leslie Jones, Tracy Morgan, Rick Ross et Wesley Snipes.

Coming 2 Amérique devrait sortir exclusivement sur Amazon Prime Video le 5 mars 2021. On peut s’attendre à ce que beaucoup de gens se connectent uniquement sur la base du retour de Sexual Chocolate. Si vous ne l’avez pas encore vu, vous pouvez regarder leur retour dans la première bande-annonce officielle, gracieuseté d’Amazon Prime Video sur YouTube.

