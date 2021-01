First Cherry Footage présente Tom Holland en tant que recrue militaire au cœur brisé

Les frères Russo ont dévoilé les premières images de leur prochain film Cerise. Le drame met en vedette Tom Holland en tant que vétéran militaire atteint d’un ESPT extrême. Les Russo ont déjà travaillé avec Holland dans l’univers cinématographique Marvel, où ils l’ont présenté au monde en tant que dernier Peter Parker en 2016. Captain America: guerre civile. Ils ont ensuite dirigé le jeune acteur dans Guerre d’infini et Avengers: Fin de partie avant de réaliser qu’il serait la personne idéale pour jouer le rôle-titre dans Cerise.

Nous aimerions vous présenter Cherry … pic.twitter.com/E8otgzSvWp – Frères Russo (@Russo_Brothers) 9 janvier 2021

Les premières images de Cerise trouve le personnage de Tom Holland s’inscrire dans l’armée américaine après que sa petite amie a rompu avec lui. Ce n’est qu’environ une minute de séquence, mais cela donne le ton du drame, ce qui est très différent de tout ce que les fans de MCU ont vu en Hollande auparavant. Le film sortira dans certaines salles à partir du 26 février, avant de se diriger vers Apple TV + le 12 mars, ce qui le place à la limite de l’éligibilité aux Oscars dans cette saison prolongée.

Les frères Russo ont de grands espoirs pour Cerise, grâce à la performance de Tom Holland et à l’histoire de Nico Walker. « Je pense que c’est une performance digne d’un Oscar. Je pense qu’il est absolument incroyable. Il donne une performance déchirante », déclare Joe Russo. Il a poursuivi en déclarant: «Ce qu’il se fait émotionnellement et physiquement est incroyable. Nous n’avons pas vu un acteur dans un rôle comme celui-ci depuis un moment. Le film s’étend sur une décennie, complétée par une performance épique. Et une que je l’espoir sera certainement dans la conversation Oscar. » Jusqu’à présent, il semble que Russo ait peut-être réalisé son souhait, car les chuchotements d’Oscar ont déjà commencé avec le film encore plus d’un mois avant de sortir en salles.

Dans une nouvelle interview, Joe Russo a expliqué ce que lui et Anthony ont essayé d’accomplir avec Cerise. « L’approche ici était de faire quelque chose de vraiment stimulant », a déclaré Russo. Pour atteindre cet objectif, les réalisateurs ont dû faire preuve de créativité et sortir des sentiers battus afin de transmettre différents moments et états émotionnels de leur personnage principal. Vous pouvez lire ce que Joe Russo avait à dire sur leur processus ci-dessous.

« Le film est divisé en six chapitres et chaque chapitre est tourné différemment avec différents objectifs, différentes techniques de caméra, différents styles, différentes musiques, différentes performances, et donc chaque chapitre était censé refléter ce qu’il ressentait à propos de cette phase de sa vie. était le ragoût compliqué dont vous parlez, le film parcourt une distance assez longue. «

Tom Holland étoiles dans Cerise en tant que personnage principal, qui est vaguement basé sur l’auteur Nico Walker. Il est rejoint dans le casting par Ciara Bravo, Jack Reynor, Kelli Berglund, Thomas Lennon, Adam Long, Jeff Wahlberg, Michael Gandolfini et Pooch Hall. Après une demi-décennie à jouer à Peter Parker pour Sony et le MCU, il semble que Holland pourrait obtenir sa première nomination aux Oscars Cerise. Vous pouvez voir les premières images du film ci-dessus, grâce à Twitter officiel des frères Russo compte, et jugez par vous-même.

