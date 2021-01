Fireworks et 303 drones affichent le nouveau logo Kia

Nous sommes entrés en 2021 il y a presque une semaine et le Kia lance-t-il encore des fusées? Bien sûr que non. Cependant, la marque sud-coréenne a présenté son nouveau logo et sa signature au monde de manière très festive, avec beaucoup de feux d’artifice et … de drones.

L’événement s’est déroulé dans les cieux d’Incheon, en Corée du Sud et a même assuré à Kia un nouveau record du monde: le plus grand nombre de véhicules aériens sans pilote à lancer des feux d’artifice simultanément!

Au total, 303 pyrodrones (drones pyrotechniques) qui a révélé, à travers les lumières et les feux d’artifice, le nouveau logo Kia.

Le nouveau logo

Kia a l’intention de s’imposer comme un leader dans l’industrie de la mobilité du futur et le nouveau logo est l’une des parties visibles des changements qui se produisent dans presque toutes les facettes de son activité.

«Le nouveau logo Kia représente l’engagement de l’entreprise à devenir une icône du changement et de l’innovation. L’industrie automobile traverse une période de transformation rapide et Kia forme et s’adapte de manière proactive à ces derniers. Le nouveau logo représente notre volonté d’inspirer nos clients à mesure que leurs besoins de mobilité évoluent et de permettre à nos employés de relever les défis auxquels nous sommes confrontés dans un secteur en évolution rapide. « Ho Sung Song, président et chef de la direction de Kia

Le nouveau logo a été conçu pour sembler avoir été écrit à la main. Elle se définit par une ligne continue qui se développe rythmiquement, composée de plusieurs diagonales, comme s’il s’agissait de «gestes montants» qui intègrent les ambitions grandissantes de la marque, «et surtout ce qu’elle propose à ses clients».