Firestarter : Le film de Stephen King s’éteint avec un box-office lamentable durant le week-end d’ouverture

Alors que les films de Stephen King ont attiré de grosses affaires au box-office ces dernières années, le nouveau redémarrage de Firestarter n’a pas réussi à s’enflammer lors de sa sortie ce week-end. Le film, qui met en vedette Zac Efron et dont on a déjà dit qu’il corrigeait les nombreux torts de l’adaptation originale de 1984, a fini par offrir un week-end d’ouverture pire que son prédécesseur il y a près de quatre décennies. Il convient de souligner, cependant, que le film a également été présenté en première ce week-end sur Peacock en tant que double sortie, ce qui aurait pu avoir un impact sur ses performances au box-office.

L’original Firestarter, qui présentait Drew Barrymore comme son jeune leader, n’était pas considéré comme un grand film et la dernière adaptation a fait encore pire dans ses critiques critiques, n’obtenant qu’un taux d’approbation de 12% sur Rotten Tomatoes et ne gagnant pas beaucoup mieux auprès du public. Cela s’est clairement traduit mal par les résultats au box-office et a vu le film ne prendre que 5,9 millions de dollars dans le monde, ce qui signifie que le film a encore un peu de chemin à parcourir pour atteindre son budget de 12 millions de dollars.

Il avait été question de Firestarter étant le premier film d’une trilogie qui étendrait l’histoire à une franchise, mais nous ne pouvons qu’attendre de le découvrir dans quelle mesure cela est-il probable après les performances médiocres et les critiques critiques de ce week-end. En tant que l’un des nombreux films de Stephen King en développement avec Universal et Blumhouse, il peut être plus avantageux de se concentrer sur ces autres films que de se plonger davantage dans le monde de Firestarter.

Stephen King est l’un des rares à avoir préféré le remake de Firestarter

Bien que des critiques positives pour Firestarter ont été rares – à peu près les mêmes que le film original – une personne qui a eu de bonnes choses à dire sur le film est l’auteur du roman, Stephen King. Avant la sortie du film, King a fait l’éloge de la performance de Zac Efron dans le rôle d’Andy McGee, le père du personnage central doué du film, Charlie, joué dans le remake de Ryan Kiera Armstrong. Roi a dit :

« Si vous comparez David Keith à Andy McGee [in the 1984 film] et Zac Efron [in the new Firestarter], je pense qu’Efron gagne la bataille parce qu’il semble beaucoup plus intelligent et qu’il ment beaucoup moins au gamin aussi. Dans la version originale Firestarter du film il y a beaucoup de, ‘Oh, Charlie, tout va bien se passer.’ Il n’y a rien qui me fait autant grincer des dents que de mentir à un enfant. Ce personnage, cette itération d’Andy McGee, ne fait pas ça. Je pense que Zac Efron a fait un travail formidable. C’est une partie très adulte. Et il a réussi. »

Malgré ces mots encourageants de King, il semble qu’il ait été minoritaire lorsqu’il s’agit de trouver quelque chose de positif dans la dernière adaptation de son œuvre. Le consensus général a convenu que le film est lent et tout simplement pas très excitant, et malheureusement, pour le moment, cela ne suffit généralement pas pour attirer les gens dans les salles, même si cela pourrait signifier que davantage le vérifieront sur Peacock à la place.