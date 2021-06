Firestarter First Look révèle la star de l’informatique Ryan Kiera Armstrong dans le rôle de Charlie

Le remake de Firestarter a trouvé son pyromane titulaire dans il chapitre deux vedette Ryan Kiera Armstrong. Passant d’une adaptation de Stephen King à une autre, Armstrong aurait été choisi dans le nouveau Allume feu comme Charlie, le rôle joué par Drew Barrymore dans l’adaptation originale du film. Une première photo d’Armstrong dans le personnage avec des vêtements carbonisés a également été révélée, montrant que la jeune actrice a déjà commencé à travailler sur le projet.

Déjà établi en tant qu’enfant star, Armstrong est déjà apparu dans la suite d’horreur il chapitre deux comme une petite fille mutilée par Pennywise quand il l’attire sous les gradins lors d’un match de balle. Après avoir commencé sa carrière d’actrice en 2015, elle a depuis travaillé aux côtés de nombreux grands noms à Hollywood comme Julie Taymor, Julianne Moore, Alicia Vikander, Timothy Hutton, Bill Skarsgard, Amanda Seyfried, Milo Ventimiglia, Kevin Costner, Chris Pratt, Scarlett Johansson, Betty Gilpin et JK Simmons.

Les fans d’horreur reconnaîtront également Ryan Kiera Armstrong pour son rôle dans la dixième saison de histoire d’horreur américaine. Ses autres rôles notables incluent Anne avec un E, Les Gloria, entre autres. Fille du Dr Berta Bacic et de l’acteur Dean Armstrong, Ryan aime aussi l’école, jouer au football, dessiner, nager et être une boule de folie avec ses amis lorsqu’elle n’est pas occupée à jouer des personnages dans des projets d’horreur et d’autres films.

Basé sur le roman de Stephen King du même nom avec l’adaptation cinématographique précédente, Allume feu suit une jeune fille (Armstrong) qui développe des capacités pyrocinétiques et est enlevée par une agence gouvernementale secrète qui veut exploiter son puissant don comme une arme. Zac Efron (Extrêmement méchant, incroyablement mauvais et vil, Le plus grand détective) en tant que père de Charlie et Michael Greyeyes (Indien sauvage, Chutes Rutherford, Vrai détective) comme Rainbird.

Keith Thomas (La Vigile) dirige Allume feu utilisant un scénario écrit par Scott Teems (Halloween tue, Rectifier). Jason Blum et Akiva Goldsman, lauréat d’un Oscar, produiront. Martha De Laurentiis, qui a été productrice associée sur l’adaptation cinématographique originale de 1984, est productrice exécutive. Le film est une collaboration entre Universal Pictures, Blumhouse et Weed Road Pictures.

L’original Allume feu Le film a été réalisé par Mark L. Lester et écrit par Stanley Mann. Drew Barrymore a joué le rôle de Charile dans l’un de ses tout premiers rôles en tant qu’enfant star, et le film présentait également d’autres noms comme Martin Sheen, Heather Locklear, Freddie Jones, Art Carney, George C. Scott, Louise Fletcher et David Keith. Le film n’a pas tout à fait recueilli l’accueil qu’espérait le studio, car même Stephen King a déclaré que le film était « l’une des pires » des adaptations basées sur ses livres.

« Je considère ce film car c’est un excellent exemple de réalisation de films à l’époque en termes d’adaptation de ce livre », a déclaré le réalisateur de remake Keith Thomas à propos du film original dans une interview à CinemaBlend. « C’est très, très proche du livre en termes de façon dont il se déroule et de la façon dont les personnages sont introduits et y entrent et en sortent. Pour moi, c’est génial qu’il existe et les gens qui l’aiment, Je pense qu’ils l’aimeront toujours après celui-ci. Mais j’espère qu’ils aimeront aussi celui-ci. »

Une date de sortie n’a pas encore été fixée pour le nouveau Allume feu. Avec la production actuellement en cours, nous espérons avoir bientôt une date de première avec des images réelles pas trop loin derrière. Cette nouvelle nous vient de Blumhouse.

