Firestarter Clips taquine le drame familial et la destruction ardente dans un remake imminent

Une paire de nouveaux clips taquinent le drame père-fille et la destruction flamboyante qui illumineront l’écran dans le prochain Allume feu refaire. Publiés avec l’aimable autorisation d’IGN, les clips mettent en lumière la relation entre Zac Efron dans le rôle d’Andrew « Andy » McGee et sa fille Charlene « Charlie » McGee, jouée par Ryan Kiera Armstrong, qui développe la pyrokinésie et est traquée par une agence gouvernementale louche.

Les clips voient Zac Efron faire de son mieux pour protéger sa fille, le couple échappant à ses ravisseurs potentiels en utilisant ses pouvoirs. D’après le roman de Stephen King, Allume feu est prévu pour la fin de cette semaine.

Depuis plus d’une décennie, les parents Andy (Zac Efron) et Vicky (Sydney Lemmon) sont en fuite, désespérés de cacher leur fille Charlie (Ryan Kiera Armstrong) d’une agence fédérale ténébreuse qui veut exploiter son don sans précédent pour créer le feu en arme de destruction massive.

Andy a appris à Charlie comment désamorcer son pouvoir, qui est déclenché par la colère ou la douleur. Mais alors que Charlie a 11 ans, le feu devient de plus en plus difficile à contrôler. Après qu’un incident révèle l’emplacement de la famille, un mystérieux agent (Michael Greyeyes) est déployé pour traquer la famille et saisir Charlie une fois pour toutes. Charlie a d’autres plans.

Réalisé par Keith Thomas d’après un scénario de Scott Teems, Allume feu étoiles Zac Efron, Ryan Kiera Armstrong, Sydney Lemmon, Kurtwood Smith, John Beasley, Michael Greyeyes et Gloria Reuben. Le remake d’horreur est également produit par Jason Blum de Blumhouse Productions, ce qui devrait donner aux fans de Stephen King l’assurance que le film rendra justice à la source. Comme il se doit…

Le Allume feu Remake a reçu le sceau d’approbation de l’auteur Stephen King





Non seulement le célèbre producteur d’horreur Jason Blum est à bord, mais il a également révélé depuis que Allume feu l’auteur Stephen King a même donné son approbation au remake imminent. L’original Allume feu, qui est sorti dans les années 1980, n’a malheureusement pas reçu un accueil critique très chaleureux, Stephen King lui-même décrivant l’effort comme « l’un des pires du groupe » des adaptations de son travail qu’il avait vues. Heureusement, il semble que le remake améliorera considérablement les choses.





« Firestarter, vous savez, (rires) c’est un meilleur livre qu’un film il y a toutes ces années, mais c’était juste une si bonne idée, et c’est quelque chose que j’ai toujours voulu faire », a déclaré Blum à propos du projet, qui servira à la fois d’adaptation du roman du même nom et de remake du film de 1984. « Et je ne voudrais pas le faire à moins que, même chose [as The Purge and James DeMonaco], à moins que – soit dit en passant, nous ne pouvions pas le faire à moins que – Stephen King soit d’accord avec ça. Mais il nous a donné notre bénédiction, et cela m’a donné la confiance nécessaire pour penser, ‘Eh bien, essayons ça.’ Alors j’espère que ça lui plaira. Il a aimé le scénario, alors j’espère qu’il aimera le film. »

Allume feu est prévu pour être diffusé aux États-Unis le 13 mai 2022 par Universal Pictures simultanément dans les salles et sur Peacock.









