Firestarter: Blumhouse présente de nouvelles images de son tournage

L’auteur prolifique d’horreur et de fantaisie sombre Stephen King a profité de son compte Twitter pour souhaiter bonne chance à la nouvelle adaptation de son roman « Firestarter », dont la production a commencé il y a environ un mois par Blumhouse Productions, qui était en charge des fans actuels de l’histoire avec un petit aperçu des coulisses.

La vidéo révélée par Blumhouse met en scène un homme complètement englouti par les flammes, présentant des indications que cette production sera fidèle à la nature pyrokinétique du roman écrit par King, qui est déjà un classique culte parmi ses adeptes.

Vous pourriez aussi être intéressé par: La suite de «Escape Room» révèle son premier regard et son titre officiel

Ce nouveau film mettra en vedette Zac Efron et Michael Greyeyes sous la direction de Keith Thomas, en charge de « The Vigil ». La première adaptation de « Firestarter » mettait en vedette Drew Barrymore dans le rôle d’une petite fille avec des pouvoirs télékinésiques qui lui permettaient de mettre le feu à tout ce qu’elle voulait faire.

Après avoir été un projet en développement depuis quelques années et avec un nombre fervent d’adeptes de l’œuvre originale de Stephen King, à des occasions précédentes, Thomas a indiqué que ce film présenterait un nouveau concept pour les fans du roman comme le premier. adaptation.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Regardez la bande-annonce passionnante de « Gunpowder Milkshake »

«C’est quelque chose auquel j’ai beaucoup réfléchi», a déclaré Thomas à Comicbook.com début février. «Et certainement, lorsque le projet m’est venu, j’ai eu beaucoup de chance dans le scénario de Scott Teems, qui a écrit« Halloween Kills ». C’était vraiment bien. »

Selon Thomas, ce nouveau « Firestarter » est plus proche des aspects les plus émotionnels de l’histoire. «Il s’est penché sur la parentalité et à quoi cela ressemble, puis comment élever un enfant avec des compétences comme celles-ci. C’est là que ce scénario est allé et je pensais que c’était quelque chose d’un peu différent du film original », a-t-il commenté. « Firestarter » n’a pas encore de date de sortie estimée.