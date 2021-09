Firesprite produira des jeux exclusifs PlayStation en dehors des « offres de base » de Sony

Au cas où vous auriez manqué la nouvelle, Sony Interactive Entertainment vient d’ajouter Firesprite à sa gamme PlayStation Studios. L’acquisition amène l’équipe basée à Liverpool dans le giron de la première partie, et il semble que l’équipe travaille déjà sur des choses passionnantes.

Bien qu’il y ait évidemment une bonne quantité de diversité dans les jeux exclusifs de Sony, il est clair où se trouvent les points forts – les aventures d’action à la troisième personne et axées sur l’histoire sont les titres les plus réussis et les plus connus de la société. Il existe des jeux comme MLB The Show, Sackboy: A Big Adventure et Gran Turismo, mais la plupart des jeux de Sony remplissent des critères relativement similaires. Cependant, Firesprite est mis au travail sur des « genres en dehors des offres de base de PlayStation Studios ». C’est selon un communiqué de presse directement du titulaire de la plate-forme.

On ne sait pas exactement ce que seront ces divers jeux, mais le patron de PS Studios, Hermen Hulst, développe le sujet dans une discussion avec GamesIndustry.biz. « J’encourage une liste de jeux solide et diversifiée provenant de PlayStation Studios », dit-il. « Idéalement [the games] sont alignés sur la culture et les domaines dans lesquels les équipes sont bonnes. Il est vrai que Firesprite est une équipe qui adore bricoler une plateforme. Ils aiment expérimenter, prendre quelque chose et jouer avec. »

Hulst poursuit en disant que « … les expériences auxquelles vous pouvez vous attendre [from Firesprite] sera très différent des équipes que vous connaissez bien sur PlayStation Studios. » Il est intéressant de noter que ce point de différence est souligné, et nous avons certainement hâte de découvrir ce que l’équipe a en réserve.

Avec la PlayStation Showcase 2021 qui approche à grands pas, pourrions-nous voir une annonce Firesprite ? C’est peut-être trop tôt, mais on ne sait jamais. Êtes-vous impatient de voir ce qui sortira de ce studio nouvellement acquis ? Donnez-nous vos meilleures estimations dans la section commentaires ci-dessous.