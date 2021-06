Firefox change de look: onglets flottants et mise sur le minimalisme pour un navigateur qui veut nous faire gagner des clics

Mozilla vient de sortir Firefox 89, la nouvelle version de votre navigateur Web, et bien qu’il y ait des améliorations internes, ce qui ressort le plus est la refonte d’un navigateur qui est maintenant en cours de renouvellement et engagé dans le minimalisme.

En fait, le navigateur veut nous épargner les clics de souris, et pour cela, il a simplifié les menus et les barres d’outils, en essayant d’éliminer les distractions. Même ainsi, ce qui est le plus notable est, de loin, le nouveau look des cils, qui flottent maintenant.

Regarde maman, maintenant les cils flottent

La rénovation de Firefox est intéressante mais ne vous attendez pas à des changements trop radicaux. L’interface change bien sûr, et cela se remarque surtout dans les onglets, qui au lieu d’être « collés » ou pris en charge par la barre d’adresse sont suspendus sur la barre supérieure, comme s’ils flottaient.

L’effet est saisissant et, je dirais, convaincant. L’idée ici était de parier sur le minimalisme et que il est particulièrement visible dans la barre d’adresse, avec une iconographie super minimaliste et une conception très propre et remplie d’air.

Le menu déroulant à droite il a également été essayé de simplifier, bien que les différences avec les versions précédentes ne soient pas si évidentes (je manque le raccourci vers « Restaurer les onglets de la session précédente », qui se trouve maintenant dans la section « Historique » lorsque nous en avons besoin), mais il est encore trop tôt pour vérifier si cette refonte nous évite ou non des clics.



Thème clair, sombre et «Alpenglow» sur scène. Chacun modifie les barres d’outils et les arrière-plans des menus, entre autres éléments.

Il y a d’autres changements notables: dans l’installation, nous sommes invités à essayez certains des thèmes Firefox disponibles, quelque chose qui existait déjà dans le passé et qui nous permet de personnaliser l’apparence de la « boîte » qui entoure les sites Web que nous visitons.





Plus curieux est le nouveau format des onglets dans lesquels nous reproduisons la vidéo. Si nous mettons en ligne une vidéo YouTube, l’onglet affichera le message « JOUER » en bas de l’onglet, clairement visible.

Ces améliorations sont jointes Quoi de neuf dans la fonction SmartBlock qui permet de bloquer les trackers, ces programmes qui surveillent notre activité lorsque nous visitons certains sites Web. Il y a aussi quelques améliorations dans les outils de développement, mais cette nouvelle version brille surtout pour ces changements dans son interface.

Firefox 89 est désormais disponible sur les serveurs de téléchargement de Mozilla si vous souhaitez l’installer manuellement. Si vous l’aviez déjà installé, la mise à jour sera appliquée automatiquement à partir d’aujourd’hui, mais vous pouvez essayer de le forcer à partir du menu « Aide » -> « À propos de Firefox ».

Plus d’informations | Mozilla