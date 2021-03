«  Firefly Lane  » Show Sprinter donne des indices sur ce qui va suivre après la fin de la saison 1 de Cliffhanger

De toute évidence, le livre ne contient pas toutes les réactions appropriées sur la connexion de Tully et Kate.

Le spectacle, qui est changé d’un livre par un nom comparatif, suit Tully (joué par Katherine Hail) et la coopération de Kate pendant trente ans.

La saison 1 s’est terminée avec deux énormes cliffhangers, laissant divers fans évaluer ce qui est définitivement à venir pour la saison 2.

Conseillé: cette histoire contient des spoilers critiques de Firefly Lane!

La période vitale de Firefly Lane de Netflix débordait de courbes énergisantes dans la rue, serpentant à travers l’amitié, les moyens de subsistance et la vie amoureuse de Kate et Tully. Chaque scène est accompagnée de montagnes russes de sentiments – bref, vous remarquez que Tully joue la légende et la seconde qui l’accompagne, les amis les plus proches ont des chances les uns avec les autres.

La finale de la saison 1 se termine en traitant l’une des demandes les plus remarquables de la série: Tully échoue-t-il lamentablement? Vers la fin de la scène essentielle, Kate et sa fille Mariah examinent quelqu’un qui leur manque sincèrement, alors qu’ils avancent clairement vers une administration de mise au tombeau.

À partir de maintenant dans un avenir prévisible, il est mal défini à quelle administration de commémoration ils participent, ce qui conduit certains à deviner qu’il s’agit de Tully. Dans la finale de la saison, il est affirmé qu’ils se rendraient vraiment à l’administration de la commémoration du père de Kate, Bud.

Voici où les choses deviennent déconcertantes: lorsque Kate rencontre Tully en dehors du rassemblement, elle explique qu’elle ne parvient pas facilement. «Ne seriez-vous pas d’accord pour dire que vous m’avez assez réprimandé? Tully répond. Kate découvre alors à son ex-ami le plus proche (?) De partir, répétant qu’elle n’a plus jamais besoin de la revoir. Tout bien considéré, dans quelle mesure Tully a-t-il géré Kate? Pensez à ce cliffhanger.

Il y a en outre une certaine faiblesse qui enveloppe l’ex de Kate, Johnny. Alors qu’il était au sol en Irak en tant que journaliste, une bombe explose, le faisant être projeté en l’air. Entrez cliffhanger # 2: Johnny échoue-t-il horriblement en Irak?

Malgré la façon dont la série est basée sur un livre de Kristin Hannah, les fans ne trouveront pas réellement les réactions à ces demandes dans sa synthèse. L’événement potentiellement dangereux de Johnny en Irak ne se produit jamais dans le livre. Dans tous les cas, le combat de Tully et Kate le fait: dans le livre, le facteur pressant vient d’une relation dans l’émission de Tully, The Girlfriend Hour.

Dans une scène sur les associations entre mères et jeunes femmes, Tully invite Kate et Mariah dans l’émission à examiner les mères surprotectrices et comment elles peuvent blesser leurs jeunes. Est-ce là l’exposition tremblante que Kate implique? Peut-être!

Heureusement, la sprinteuse de spectacle Maggie Friedman laisse tomber des informations sur ce qui se passe inévitablement Firefly Lane (si Netflix décide d’obtenir la saison momentanément). Lors d’un autre rassemblement avec Collider, elle a révélé que Johnny serait de retour pour la saison 2 de chaque cours ou autre, d’autant plus qu’il apparaîtra malgré tout dans des scènes de flashback des années 80, qu’il décède ou non.

Ben Lawson, l’interprète qui joue Johnny, reste sûr: «Dans le cas où ils auraient compris d’une manière ou d’une autre comment suivre l’histoire du livre, vous comprendrez alors que Johnny vivra pour se battre un jour de plus», a-t-il révélé à La vie hollywoodienne.

En ce qui concerne les difficultés d’amitié de Kate et Tully, Friedman n’attestera pas si elle est excessivement prévisible avec le livre ou non. «Quelque chose que je trouve amusant, c’est que nous avons gardé certains moments déterminants essentiels du livre et que nous avons été incroyablement prévisibles avec ceux-ci, et par la suite, nous avons fait diverses choses qui sont exceptionnelles», a-t-elle révélé à Entertainment Weekly.

Quoi qu’il en soit, il semble qu’ils aient délibérément ouvert la voie pour la saison 2: «Je m’attendais, dans l’ensemble, à [the avocation Kate and Tully’s fight] serait révélé dans la saison 2. Peut-être que c’est quelque chose que vous pourriez vraiment dessiner », a déclaré Katherine Hail à Collider. Tout bien considéré, cela signifie-t-il que nous regardons la saison 2 passée? Nous le prendrons!

