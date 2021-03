Firefly Aerospace prépare la fusée Alpha pour son lancement en 2021 et accélère ses opérations

Bien que Firefly Aerospace ait raté sa propre date limite de 2020 pour lancer son Fusée alpha dans l’espace, la société dit qu’elle est convaincue que les débuts en 2021 sont dans les cartes.

Dans une interview exclusive avec 45secondes.fr, le PDG de Firefly, Tom Markusic, a décrit la vague d’activité qui se déroule dans sa nouvelle base à la base aérienne de Vandenberg en Californie, où il divise son temps en deux domaines principaux. La moitié de celui-ci soutient les équipes de lancement pour le premier lancement d’Alpha, qui est devrait avoir lieu ce printemps , et l’autre moitié étudie des options pour une très grande levée de fonds.

Markusic espère qu’une importante injection externe d’argent s’ajoutera aux efforts continus de « bootstrap » de Firefly pour remporter des contrats auprès de grands fournisseurs; l’argent pourrait provenir de sources publiques ou privées en fonction des intérêts, a-t-il ajouté. (À la fin de 2020, plus de 160 millions de dollars avaient été versés à Firefly par le co-fondateur Max Polyakov, via sa société Noosphere Ventures, selon CNBC .)

Markusic a déclaré que la société se trouvait à un « point d’inflexion » crucial alors qu’elle s’apprêtait à obtenir des contrats pour le lanceur de petits satellites Alpha et continuait également de développer un écosystème de produits comprenant une fusée successeur plus grande (Beta) et un atterrisseur lunaire robotique (Blue Ghost ).

«Lorsque vous regardez des entreprises comme la nôtre, il y a cette phase de développement qui est risquée, avec toutes sortes de hauts et de bas, et nous sommes vraiment en train de passer à une phase opérationnelle – en plus d’essayer de nous attaquer à la prochaine génération de produits», a-t-il déclaré à Space. .com. « Cela dit, la véritable démarcation de ce point d’inflexion est le lancement réussi d’Alpha dans l’espace. »

Markusic a déclaré que Firefly avait pour objectif de faire décoller Alpha d’ici la fin de 2020.

« Mais 2020 a été une année folle à bien des égards », a-t-il ajouté. « Je ne suis pas du genre à trouver des excuses, mais ce fut l’une des années les plus difficiles de ma vie. Nous devrions nous considérer chanceux d’avoir aussi loin que nous l’avons fait. »

Le premier étage de la fusée Alpha, l’étage supérieur et le carénage de la charge utile de Firefly Aerospace subissent des vérifications d’ajustement avant son premier lancement. (Crédit d’image: Firefly Aerospace)

La chronologie souhaitée par Firefly a été en partie déraillée par le pandémie de Coronavirus , ce qui a été difficile pour de nombreux acteurs de l’industrie spatiale. Alors que les opportunités d’investissement restent élevées, en partie soutenues par un marché boursier solide et la croissance globale du secteur aérospatial, les entreprises manufacturières de tous horizons (même en dehors de l’espace) se sont soudainement retrouvées aux prises avec des distanciations physiques, des problèmes de chaîne d’approvisionnement et d’autres obstacles dus au COVID-19. .

Alpha est « prêt à partir », mais deux autres problèmes majeurs ont retardé son lancement, a déclaré Markusic. La première impliquait un élément de système de terminaison de vol avionique d’un fournisseur externe (que Markusic n’a pas nommé), qui avait des problèmes de qualification qui ont créé des retards.

De plus, Markusic a déclaré: « nous n’avons pas suffisamment mis l’accent sur le site de lancement ». La mise à niveau des installations de United Launch Alliance Delta II dont Firefly a hérité à Vandenberg s’est avérée « plus difficile que prévu », a-t-il ajouté, mais « nous sommes littéralement dans des semaines avant d’être terminé ».

Selon Firefly, l’un des différenciateurs d’Alpha des autres fusées de démarrage est un système propulseur plus résistant aux fissures et aux fuites, construit avec des composites en fibre de carbone conçus pour contenir de l’oxygène liquide surfondu.

Un autre grand attrait pour les clients est l’objectif de Firefly de fournir prochainement des «services spatiaux» de bout en bout, allant du lancement à l’atterrissage et comprenant également une filiale spécialisée pour les lancements de sécurité. La filiale, appelée Firefly Black, a été sélectionnée fin 2020 pour lancer la deuxième mission du contrat de démonstration de service de lancement de classe Venture 2 de la NASA. Cette mission livrera deux constellations cubesat dans l’espace.

Et le mois dernier, la NASA a annoncé qu’elle avait conclu un contrat avec Firefly pour faire atterrir des instruments scientifiques sur la lune en 2023 en utilisant Blue Ghost. Cet accord, qui a été organisé via le programme Commercial Lunar Payload Services de l’agence, est d’une valeur de 93,3 millions de dollars .

Après les débuts d’Alpha, a déclaré Markusic, Firefly espère lancer deux autres vols opérationnels avec des clients payants à bord, peut-être également en 2021 – mais seulement si la fusée est prête.

La route a été longue et chargée jusqu’à présent. Firefly est né des cendres d’une société prédécesseure, Firefly Space Systems, qui a déposé son bilan il y a quelques années en raison du retrait d’un important investisseur européen à la suite du Brexit.

Début 2019, après 2,5 ans de travail acharné en grande partie en dehors de la vision du monde, le nouveau Firefly avait une histoire de Cendrillon à raconter, alors que la société obtenait une expansion de 52 millions de dollars pour de futurs lancements à Cape Canaveral en Floride. Il a également remporté un gros contrat avec la NASA en 2018 via CLPS , qui vise à stimuler l’exploration lunaire en aidant au développement d’atterrisseurs privés, de rovers et d’autres embarcations.

Le premier étage de la fusée Alpha de Firefly Aerospace est propulsé par quatre moteurs Reaver. (Crédit d’image: Firefly Aerospace)

Pendant ce temps, la croissance de la société Firefly est en hausse de 50%, avec environ 325 employés maintenant contre 200 il y a un an. Beaucoup de ces personnes travaillent à distance, et celles qui entrent dans les établissements ont des quarts de travail spéciaux garantissant qu’un minimum de personnes se chevauchent.

« Nous n’avons eu aucune propagation du virus d’un employé à l’autre, ce qui est assez étonnant », a déclaré Markusic. Une petite poignée a été testée positive pour COVID-19 à partir de sources externes, et des quarantaines strictes ont été immédiatement mises en place pour protéger les collègues à chaque fois.

Ces derniers mois, Firefly a été actif sur Twitter en publiant des mises à jour pour le public et les investisseurs potentiels. Cela comprenait une note du 22 janvier qu’Alpha est en cours d’intégration finale et de vérification de sa première étape, de sa deuxième étape et de sa section de charge utile, et annonce un accord de services de lancement pluriannuel avec Adaptive Launch Solutions en décembre .

