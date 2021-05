Firefly Aerospace choisit la fusée SpaceX pour lancer l’atterrisseur lunaire Blue Ghost en 2023

La société de lancement spatial Firefly Aerospace a annoncé cette semaine que lorsque son atterrisseur Blue Ghost sera lancé sur la lune en 2023, il le fera sur un SpaceX Fusée Falcon 9.

« Firefly est ravi de piloter notre vaisseau spatial Blue Ghost sur le très fiable Faucon 9 , qui fournira des instruments de la NASA et des charges utiles de démonstration technologique qui soutiennent les objectifs scientifiques de la NASA et le programme Artemis de la NASA « , a déclaré Shea Ferring, vice-président senior des engins spatiaux de Firefly, dans un communiqué jeudi 20 mai. Fantôme sur la lune sans forcer l’atterrisseur à dépenser une grande partie du carburant dont il pourrait avoir besoin pour le toucher des roues, a ajouté Ferring.

Firefly n’a encore rien lancé, bien qu’en juin, la société basée à Austin, au Texas, espère commencer à tester sa propre fusée pour les lancements de petits satellites: Firefly Alpha. Néanmoins, la société a été active dans la conception d’atterrisseurs lunaires, et cela a payé; en février, la NASA a attribué à Firefly un contrat de 93,3 millions de dollars pour livrer Blue Ghost sur la lune .

Blue Ghost fait partie du programme CLPS (Commercial Lunar Payload Services) de la NASA, qui conclut des contrats avec des entreprises du secteur privé pour faire atterrir des expériences scientifiques et d’autres cargaisons variées sur la Lune. Les premières missions CLPS pourraient être lancées dès cette année.

SpaceX n’est pas non plus étranger à CLPS, et a même lancé une mission lunaire – l’atterrisseur lunaire privé israélien Beresheet – sur la lune à bord d’une fusée Falcon 9. (L’atterrisseur Beresheet n’a pas réussi à atterrir, cependant.). SpaceX a déjà été sollicité pour lancer quelques autres atterrisseurs CLPS – tels que Nova-C d’Intuitive Machines et XL-1 de Masten – peut-être dès 2022.

Si tout se passe comme prévu, Blue Ghost atterrira à Mare Crisium, un ovale sombre que vous pouvez voir si vous regardez le bord supérieur droit du visage de la lune. Il transportera 10 charges utiles pesant environ 330 livres. (150 kilogrammes) quand il atterrit. Firefly Aerospace a nommé son atterrisseur Blue Ghost d’après le rare Phausis reticulata luciole).

Cette charge utile aidera à réaliser un pot-pourri de science – en étudiant des choses telles que ce qui compose le manteau de la lune, comment les radiations affectent les puces informatiques dans un monde sans champ magnétique et dans quelle mesure vous pouvez capter les signaux GPS.

