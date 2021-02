Fire TV et AirPlay: est-ce vraiment possible?

L’interface AirPlay d’Apple est un moyen pratique de transférer rapidement du contenu de l’iPhone ou de l’iPad vers le téléviseur. Cependant, une Apple TV ou un téléviseur compatible AirPlay est requis pour cela. Avec une astuce, cependant, vous pouvez également utiliser AirPlay avec un appareil Fire TV. Nous expliquons comment cela fonctionne.

AirPlay sur Fire TV via l’application

Si vous recherchez AirPlay dans l’App Store d’Amazon, vous verrez diverses applications payantes telles que AirReceiver ou Mirroring360. Les prix ici sont compris entre 1,70 euros et 12,70 euros. Si vous préférez essayer gratuitement la connexion entre Fire TV (Stick) et AirPlay, nous vous recommandons l’application AirScreen. En plus d’AirPlay, l’application prend également en charge les normes Miracast, Google Cast et DLNA.

Avec AirScreen, vous devez vivre avec des publicités et certaines fonctionnalités ne sont accessibles que via des achats intégrés. Cependant, la fonction de base de la mise en miroir d’un écran iPhone fonctionne également dans la version gratuite.

Voici comment fonctionne AirScreen

Fire TV (Stick) et iPhone doivent être dans le même WLAN. Ouvrez la recherche dans le menu principal de l’appareil Fire TV et entrez « Airplay ». Vous devriez maintenant voir l’application « AirScreen ». Installez-le en cliquant sur « Obtenir ». Suivez les instructions de l’application. Ouvrez « AirScreen » et accédez aux paramètres pour connaître le nom de l’appareil Fire TV pour AirPlay. Sélectionnez l’icône d’engrenage là-bas. Sous « Nom de l’appareil », vous trouverez le nom que vous devez sélectionner sur l’iPhone. Cependant, vous pouvez également modifier le nom de l’appareil à votre guise. Assurez-vous également que l’élément «AirPlay» est coché. Sélectionnez maintenant « Démarrer » dans le menu principal de « AirScreen ». Vous devriez alors pouvoir trouver l’appareil Fire TV sur l’iPhone via AirPlay. Vous pouvez également arrêter à nouveau « AirScreen » via le même élément de menu.

Résumé