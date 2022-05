Fire Island: intrigue, distribution et tout ce que nous savons

Cet été, la sélection streaming sur Hulu présentera le film gay feel-good tant attendu Île du Feu. Développé initialement comme une série appelée Voyage par une plate-forme de streaming aujourd’hui disparue Quibi, il a été repris par Searchlight Pictures l’année dernière. Le comédien et acteur de Comedy Central, Joel Kim Booster, a écrit le scénario et a lui-même joué le rôle principal. Le réalisateur du film est Andrew Ahn, connu pour son drame queer primé au festival Soirée Spa, à propos d’un jeune homosexuel enfermé de Koreatown à Los Angeles qui prend un emploi dans un spa et découvre les rencontres secrètes entre clients masculins. Il est inspiré du classique légendaire de Jane Austen Orgueil et préjugés.

« Les observations de Jane Austen sur la façon dont les gens sont affreux les uns envers les autres sans être affreux les uns envers les autres – j’étais comme, Oh, mon Dieu. C’est de l’ombre. C’est ce que les hommes homosexuels font tout le temps », a déclaré Booster à Vanity Fair. Il explique en outre comment sa fascination pour l’auteur remonte à l’enfance, en disant: « Je regarderais la mini-série de la BBC [Pride and Prejudice] avec ma mère au moins une fois par an, et bien sûr, Désemparés était un si grand film pour moi en grandissant – je ne peux même pas vous dire combien de fois j’ai regardé Désemparésd’une époque avant même que je ne comprenne la plupart des blagues.' » La comédie du lycée de 1995 Désemparés est une version moderne d’un autre roman d’Austen, Emma.

Voici tout ce que vous devez savoir sur cette comédie romantique queer incontournable, pas seulement pour les fans d’Austen.





Fire Island : l’intrigue

La description officielle de l’intrigue nous dit que le film est centré sur « une paire de meilleurs amis qui se préparent à passer des vacances d’été légendaires d’une semaine avec l’aide de rosé bon marché et d’un groupe d’amis éclectiques ». La bande-annonce récemment publiée fait allusion au choc de deux mondes queer différents alors que le principal groupe d’amis décontractés, qui se sont tous rencontrés il y a des années dans un travail de restaurant sans issue, se sentent mal accueillis lors d’une fête organisée par des mondains coincés . Naturellement, l’un d’eux finit par être l’intérêt romantique du personnage principal. Fire Island à New York est un lieu de vacances gay populaire connu pour ses fêtes sauvages et sa scène de croisière, et il ne semble pas y avoir de pénurie de scènes torrides torse nu entrelacées de nombreux moments comiques et gênants.

Le film présente également un commentaire indispensable sur la triste réalité des attitudes racistes et élitistes au sein de la communauté gay. Dans la même interview de Vanity Fair, Booster voulait expliquer comment certaines personnes homosexuelles croient que l’appartenance à une minorité discriminée leur donne l’immunité d’être appelées sur leurs propres préjugés. « Que se passe-t-il quand les homosexuels sont réunis sur une île, et qu’il n’y a pas d’hétéros pour nous opprimer ? Comment s’opprime-t-on les uns les autres ? Il y a cette idée que ce n’est que pour les gays musclés blancs », décrit-il la réputation néfaste de The Pines. sur Fire Island, qui est souvent surnommée la première ville gay et lesbienne d’Amérique, a acquis au fil des ans. « Ne les laissez pas gagner. Si nous évitons tous cette île parce que c’est soi-disant qui dirige l’île? Je refuse de céder ce terrain. Ce n’est pas parce qu’il y a des gens coquins qui veulent en prendre possession signifient qu’ils en sont réellement propriétaires. »





Fire Island : le casting





Hulu

Le personnage principal Noah est joué par le susmentionné Joel Kim Booster, principalement connu pour son stand-up spécial sur Comedy Central. Il est également apparu dans la sitcom NBC Côté ensoleillé et en tant que doubleur dans Grande Bouche. Sa co-star, Bowen Yang, comédien et podcasteur, joue son ami Howie. Il a été présenté dans l’émission humoristique de fin de soirée de NBC Saturday Night Live et la prochaine comédie romantique gay pionnière de Billy Eichner Frères. La star aux multiples talents Margaret Cho, qui est musicienne, humoriste, créatrice de mode et auteur, incarne l’excentrique Erin du groupe. Elle est devenue célèbre après avoir joué dans la sitcom d’ABC en 1994 Fille américaine et est également apparu dans le film d’action Face/Off.

Comment s’en tirer avec les meurtres Conrad Ricamora, habitué de la série, joue le béguin de Noah, Will. Les autres membres de la distribution comprennent Vous êtes James Scully comme Charlie, J’aime ça pour toi et Q-Force Matt Rogers dans le rôle de Luke, Tomas Matos dans son premier rôle majeur en tant que Keegan, Legs’ Zane Phillips comme Dex, Power Book II : Ghost’s Bradley Gibson dans le rôle de Johnny, l’assistant de casting prometteur et l’acteur Torian Miller dans le rôle de Max et plus encore.

Dans une interview avec AV Club, Matt Rogers revient sur la distribution talentueuse de Île du Feu et les attentes auxquelles ils peuvent être confrontés en raison de leur expérience dans la comédie :

« Les gens s’attendent peut-être à une chose à cause du groupe de comédiens qui y participent, mais ils vont être surpris par la profondeur. Je pense que tout le monde dans ce film a été capable de faire ce travail, mais nous avons Je viens d’avoir du succès dans le sketch et d’être idiot sur les podcasts et tout ça. C’est donc une opportunité vraiment cool pour nous tous de montrer cette autre partie de nous-mêmes. Et j’espère que cela nous ouvrira des portes, pas seulement pour que nous fassions plus d’histoires comme celle-ci , mais pour que plus de gens dans notre communauté montrent différentes facettes d’eux-mêmes. »





Hulu

Île du Feu sera présenté en première sur NewFest Pride à New York en juin. 2, 2022. Il sera disponible sur Hulu le lendemain.





