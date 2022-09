Fire Emblem Engage, Nintendo Switch : date de sortie et bande-annonce officielle

Nintendo vient d’annoncer »Emblème de feu s’engager », le nouvel opus de la populaire franchise de stratégie. Dans le nouvel aperçu du jeu vidéo, on peut voir le retour de plusieurs personnages emblématiques, dont Marth, mais un nouveau personnage inconnu fera la une de cette histoire, un protagoniste aux cheveux roux et bleus dont le nom n’a pas été dévoilé.

»Fire Emblem Engage » utilisera à nouveau les mécanismes de combat traditionnels basés sur une grille, ainsi qu’une nouvelle fonctionnalité qui permet à Marth et au protagoniste de fusionner. Comme il est de coutume dans la saga, cet épisode apportera une toute nouvelle histoire, avec le personnage principal se réveillant après mille ans d’inconscience. Le nouveau titre sortira sur Nintendo Switch le 20 janvier 2023.

Dans le nouvel opus, le héros aux cheveux bleus et roux doit recruter une équipe d’alliés pour l’aider à vaincre un dragon qui menace le royaume, où il rencontrera les personnages bien connus de la franchise tels que Marth, Sigurd et Cecilia.

Vous pourriez également être intéressé par : The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom : date de sortie et bande-annonce







»Fire Emblem » est une série de jeux vidéo fantastiques de type tactique développée par Ingelligent Systems et publiée par Nintendo. Son premier opus est sorti pour la console Famicon en 1990. Depuis lors, un total de 16 jeux »Fire Emblem » et quatre spin-offs ont été publiés.

Avant l’annonce de »Engage », le dernier jeu sorti sur Nintendo Switch était »Fire Emblem Trois Maisons », qui est sorti en 2019 et était le premier titre exclusif de la franchise pour Nintendo Switch.

Situé sur le continent de Fódlan, où règnent actuellement trois pouvoirs en paix, le monastère de Garreg Mach relie les nations avec son église et son école d’officiers pour les étudiants de chaque pays. Le joueur incarne Byleth, un ancien mercenaire qui est le nouveau professeur de l’académie.

Vous pourriez également être intéressé par : God of War Ragnarök : date de sortie, bande-annonce officielle et intrigue

Si vous êtes un fan de la franchise »Fire Emblem », n’oubliez pas de ne pas manquer »Engage » une fois qu’il arrivera sur Nintendo Switch le 20 janvier 2023.