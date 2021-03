Fire Commander Is XCOM avec Flames pour PS5, PS4

Nous ne savons pas exactement comment le développeur Atomic Wolf a décidé de créer Fire Commander, un jeu de stratégie en temps réel mettant en vedette des pompiers – mais nous sommes heureux que le brainstorming en salle de conférence ait eu lieu. C’est, d’après ce que nous pouvons voir, effectivement XCOM avec des flammes, mais comme l’explique le site Web du titre: «Combattez un ennemi que vous ne pouvez pas tuer ou surpasser, ne faites que déjouer.»

Il y aura différentes classes de pompiers, et vous devrez construire vos relations avec eux pour survivre. En cours de route, vous pourrez améliorer votre caserne de pompiers, accepter des missions secondaires et débloquer de nouveaux véhicules de sauvetage. Cela semble certainement être une idée intéressante; nous ne savons pas d’où proviendra la variété si votre principal ennemi est le feu, mais nous avons hâte d’en savoir plus.

Le jeu devrait brûler PlayStation 5 et PS4 cette année.