Fiona l’hippopotame rencontre son petit frère Fritz pour la première fois dans une adorable vidéo

Fiona l’hippopotame a enfin été présentée à son petit frère, Fritz.

Mercredi, le zoo et jardin botanique de Cincinnati a mis en ligne des vidéos sur ses comptes de médias sociaux des frères et sœurs se rencontrant pour la première fois.

Dans un adorable clip publié sur YouTube, Fritz patauge dans l’habitat extérieur et nage lentement vers Fiona, 5 ans. Des images sous-marines ont montré maman Bibi regardant avec prudence ses enfants interagir.

Dans un communiqué de presse publié sur le site Web du zoo, Christina Gorsuch, directrice des soins aux animaux du zoo, a décrit Bibi comme « protecteur approprié de Fritz mais n’était pas agressif envers Fiona ».

Gorsuch a ajouté: « L’exposition a été brève mais un excellent premier pas. »

Le communiqué de presse a également expliqué que plusieurs hippopotames seront présentés à Fritz dans des groupes séparés. Ils seront alternés à l’intérieur et à l’extérieur de l’habitat. Après avoir rencontré les autres hippopotames, alors Tucker de 4 500 livres, le compagnon de Bibi, rejoindra le ballonnement (le nom collectif des hippopotames).

« Nous continuerons à mettre Fiona, Fritz et Bibi ensemble pendant de courtes périodes jusqu’à ce que nous soyons convaincus que les trois sont à l’aise ensemble », a déclaré Gorsuch dans son communiqué. « La prochaine étape sera alors d’ajouter Tucker au mélange. Nous n’avons pas de calendrier précis pour savoir quand cela se produira.

Pendant que les fans attendent que la famille soit complètement réunie, le zoo de Cincinnati partagera des mises à jour sur Instagram, Twitter et d’autres comptes de médias sociaux.

Jeudi, le zoo a partagé une jolie vidéo sur Instagram de Fritz nageant jusqu’à la vitre de l’enceinte. Alors qu’il revenait fréquemment à la surface, sa mère Bibi, âgée de 23 ans, l’observait et le surveillait.

« Fritz fougueux et fabuleux ! a écrit le personnel du zoo.

Fritz est né au zoo le 3 août et pesait au moins 60 livres. Un extrait sur Twitter a révélé que le veau marchait déjà un jour après sa naissance.

Après avoir donné à la mère et au fils le temps de créer des liens, les membres du personnel étaient prêts à donner un nom au veau.

Plus tôt ce mois-ci, le zoo a demandé au public d’envoyer des idées de noms et il a reçu plus de 90 000 suggestions. Le zoo a réduit la liste à deux options : Fritz et Ferguson.

AUJOURD’HUI a également publié un appel et plus de 220 000 personnes ont pesé. Fritz a reçu 56% des voix.

Le veau est presque aussi populaire que sa grande sœur Fiona, qui a touché le cœur du monde entier lorsqu’elle est arrivée au début de 2017.

Fiona, qui est née six semaines avant terme et ne pesait que 29 livres, n’était pas capable de se tenir debout par elle-même au départ. Elle a été prise en charge par les membres du personnel du zoo car elle était trop petite pour que Bibi puisse l’allaiter.

Au fil des ans, les fans ont vu Fiona franchir plusieurs étapes comme faire ses premiers pas, atteindre 1 000 livres et jouer dans sa propre émission de téléréalité.

En juillet, le zoo a publié un clip sur Instagram de Fiona pesée sur une balance.

« Fiona a finalement atteint 2 000 livres! » disait la légende. « Elle pesait 2 036 livres ce matin ! Nous sommes tellement fiers du chemin parcouru !

Elle a encore quelques kilos à accumuler. Les hippopotames femelles adultes pèsent généralement environ 3 000 livres.