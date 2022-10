Fiona Dourif joue dans la bande-annonce Ne regarde pas le démon

Outre la saison 2 de Chucky, Fiona Dourif a un autre projet d’horreur pour les amateurs de genre. Via Bloody Disgusting, elle sera à l’affiche du long-métrage Ne regarde pas le démonun film d’horreur indépendant dont la sortie est prévue dans certaines salles le 7 octobre 2022. Le film, gracieuseté de Outsider Pictures, a une bande-annonce que vous pouvez voir.





Fiona Dourif (La purge, Le stand), dont la vraie mère était médium selon elle, jouera un médium troublé nommé Jules. Elle est à la tête d’une équipe télévisée américaine d’enquêteurs paranormaux aux côtés de Harris Dickinson (Là où les Crawdads chantent, Triangle de tristesse, The King’s Man), Jordan Belfi (Entourage), et Randy Wayne (Dukes of Hazard: le début).

FILM VIDÉO DU JOUR

Tous les quatre se rendront chez un couple qui sont tous deux de grands fans de la série. Ils affirment avoir subi des troubles inexplicables et menaçants. Une fois qu’ils auront plongé dans le mystère, l’équipe entrera en contact avec l’autre côté, rencontrant des possessions et des apparitions plus terrifiantes que tout ce dont ils avaient été témoins auparavant.

« Alors que les caméras tournent et que les corps sont possédés, ils sont inévitablement submergés par cette force surnaturelle violente. Leur seul espoir ? Jules. Elle refuse de faire face à ce qui s’est réellement passé lorsque sa première rencontre surnaturelle a laissé sa sœur morte. Mais son sombre passé, si elle peut le débloquer, pourrait être leur seul espoir d’arrêter le démon avant qu’il ne soit trop tard.





D’où vient le film

Ne regarde pas le démon a été réalisé par Brando Lee, qui a grandi à la périphérie de Kuala Lumpur en suivant un régime régulier de films hollywoodiens tels que Jaws, The Exorcist et Star Wars. Lee a ensuite étudié le cinéma et la télévision au Columbia College, travaillant sur diverses productions à Los Angeles.

C’est lui qui a créé Brando Studios B&L Creative, qui a produit un flux de films et de projets télévisés sortis en salles en Malaisie. En plus de cela, Lee a cofondé Barnstorm, la société qui a produit Ne regardez pas le démon. Selon IMDb, les crédits de réalisation précédents de Lee incluent Guerres de gangsters en 2013 et Kit de bouffe en 2012.

« Il y a un Ying et un Yang dans toutes mes activités. Je crois que le monde devrait avoir le bien et le mal, à la fois des anges et des êtres maléfiques. Il s’agit essentiellement de maintenir l’équilibre de l’Univers. Intrigué par les expériences que j’ai vécues, j’ai commencé à explorer les «eux» qui nous entourent. Je suis ravi de pouvoir apporter ma vision personnelle à l’écran de cinéma, avec mon expérience de première main montrant une touche réaliste à une histoire de possession typique », a déclaré Lee.

D’après L’Étoile, Ne regarde pas le démon est le premier film malaisien à être projeté aux États-Unis. Outre les États-Unis, le film sortira dans plus de 20 pays, dont le Vietnam, la Thaïlande, les Philippines, Singapour, la Mongolie, le Cambodge, le Canada, le Royaume-Uni, la Pologne, etc. Il sera projeté dans plus de 250 cinémas dans la seule région nord-américaine.