Finneas nommé meilleur auteur-compositeur au monde sur Spotify

Une nouvelle étude a déterminé que Finneas O’Connell est le compositeur numéro un sur la plate-forme Spotify en 2020, ceci après que la plate-forme de données musicales Blokur a fait un rapport détaillé sur les performances des compositeurs sur la plate-forme de streaming tout au long de 2020.

Selon Music Business Worldwide, l’un des classements de Blokur, qui prend en compte des facteurs tels que le succès des chansons sur les classements en streaming et le pourcentage de la chanson créditée en tant que compositeur, souligne que Finneas est le meilleur compositeur derrière les chansons les plus performantes. sur Spotify en 2020.

Finneas O’Connell est en tête de cette liste dans laquelle il surpasse sa sœur, Billie Eilish, ainsi que d’autres artistes de l’envergure de XXXTentacion, Juice WRLD et Ed Sheeran, ceux-ci étant en tête du top 5. Il est en tête de la liste des cinq meilleurs auteurs-compositeurs non-artistes de Spotify aux côtés du musicien et auteur-compositeur Thomas Hull, qui a un travail remarquable aux côtés de Harry Styles sur son album « Fine Line ».

En plus de présenter quelques singles qu’il interprète lui-même, Finneas O’Connell a co-écrit et co-réalisé tout au long de 2020 des chansons pour Billie Eilish, Demi Lovato, Celeste, Halsey, Girl In Red et Justin Bieber dans sa collaboration avec Benny, Bianco.

En plus d’écrire et de produire des crédits sur le deuxième album studio très attendu de Billie Eilish « Happier Than Ever », il a été annoncé en février dernier que Finneas O’Connell ferait son premier travail en tant que compositeur de musique de film. . L’auteur-compositeur et producteur sera crédité de « The Fallout », un drame sur le traumatisme émotionnel consécutif à une tragédie au lycée.