Finn Wolfhard travaille sur son premier long métrage en tant que réalisateur

Aubier de tilleul BIO Boîte de 20 ampoules - BIOTECHNIE

"La démarche permanente de Biotechnie repose en premier lieu sur la considération des bienfaits du patrimoine tant végétal que minéral de la nature. C’est sur cette base que cette marque de Cosmédiet travaille ses compléments alimentaires aux extraits de plantes à forte concentration. Elle transpose les principes actifs de ces plantes dans ses produits à travers une technologie moderne et une vision innovante. De plus, elle se veut de rester écolo, rigoureuse et fiable dans son processus de fabrication. Cela afin d’offrir de l’efficacité et de la qualité à ses patients. Biotechnie, la marque connue pour ses compléments alimentaires natures.Des boosters de tonus naturels. Les produits Biotechnie, une garantie pour retrouver un corps sain et bien portant.Aubier de tilleul BIO Boîte de 20 ampoules – BIOTECHNIEProduit naturel et biologique pour éliminer les impuretés et soutenir les fonctions rénales.Produit BIOProduit issu de l'Agriculture Biologique certifié par ECOCERT FR-BIO-01L’action de ce complément alimentaire Biotechnie se centre sur les fonctions d’élimination du corps. Comment ? En appuyant l’élimination de l’eau par les reins. L’aubier de tilleul favorise notamment le travail du foie et de la vésicule biliaire. En somme, ce produit maintient les fonctions hépatiques et rénales de l’organisme. Il met également la main à la pâte dans la digestion des graisses."