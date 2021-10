Finn Wolfhard dit que Stranger Things saison 4 est « vraiment foiré »

Le tournage de la saison 4 de Stranger Things a duré 300 jours.

Finn Wolfhard a taquiné ce que les téléspectateurs peuvent attendre de Choses étranges 4 et il semble que nous ayons une grosse tempête à venir.

Depuis Choses étranges la saison 3 est sortie en 2019, le casting et l’équipe derrière la série ont progressivement révélé des détails sur ce qui allait arriver dans la saison 4. Tout d’abord, Hopper n’est pas mort. C’est le prisonnier américain de la prison russe dont on apprend l’existence à la fin de la saison 3. Sans oublier, il semble maintenant que le Dr Brenner soit de retour et Eleven pourrait être en danger.

Il faudra attendre 2022 pour savoir exactement ce qui se passe dans la saison 4 mais Finn Wolfhard vient de laisser échapper quelques détails.

Finn Wolfhard dit que Stranger Things 4 est « vraiment foiré ». Image : Fs/AdMedia via ZUMA Wire, Netflix

S’adressant à Jimmy Fallon, la star de Mike Wheeler a révélé que le tournage de la saison 4 avait duré presque une année entière. Il a déclaré: « Nous venons de terminer le tournage et c’était le jour 300. Nous avons tourné pendant 300 jours. C’est génial. » Il a ensuite félicité les créateurs de la série, les Duffer Brothers : « Je suis tellement content qu’ils s’en soucient toujours. Si une série dure aussi longtemps, les créateurs encaissent mais ils s’en soucient toujours. »

En d’autres termes, il semble que les frères Duffer ont travaillé dur pour s’assurer que Choses étranges 4 est tout aussi incroyable que les saisons précédentes de la série. Si cela ne suffisait pas, Finn a également révélé l’ambiance de la saison 4 et cela nous a vraiment excités pour ce qui va arriver. Finn a déclaré: « Ouais, la série va être vraiment gâchée cette saison. »

Étant donné à quel point la saison 3 a été gâchée, nous ne pouvons qu’imaginer ce qui va arriver.

Que pensez-vous qu’il va se passer dans la saison 4?

.