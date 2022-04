Finn Wolfhard dit que la saison 4 de Stranger Things suit la route sombre de Harry Potter

Choses étranges sortira sa quatrième saison le mois prochain, et il devient beaucoup plus sombre alors que le spectacle se dirige vers sa conclusion.

Choses étranges la saison 4 a repris plus que quelques comparaisons avec d’autres émissions depuis l’arrivée de la nouvelle bande-annonce plus tôt ce mois-ci. Les frères Duffer l’ont comparé à Le Trône de Fertandis que la star Brett Gelman a taquiné que le scénario basé en Russie mettant en vedette Jim Hopper ressemblait à Indiana Jones et Guerres des étoiles. Maintenant, Finn Wolfhard a ajouté sa propre comparaison dans le mélange en révélant qu’il pense que la série ressemble beaucoup à Harry Potter. Avec toutes ces comparaisons, y a-t-il encore de la place pour que ce soit très Choses étranges?

Wolfhard a grandi avec la série, commençant comme un jeune dans la saison 1, jusqu’à la nouvelle saison et l’acteur de 19 ans attend avec impatience le ton plus mature que prend la série. Alors que toute la série a eu sa juste part de moments horribles tout au long de ses trois saisons, il y a eu un ton de plus en plus sombre, de la première saison où tout à Hawkins était léger et aéré malgré la terreur cachée de la tête en bas, à la troisième quand une grande partie de la ville s’est retrouvée transformée en bouillie par Mind Flayer qui a tenté de se construire un corps dans le monde réel. Maintenant, il semble que la saison 4 va devenir encore plus sombre. Parler à Rant d’écranWolfhard a expliqué :

FILM VIDÉO DU JOUR

«Je pense que, par nature, il devient plus sombre à chaque saison. Ça devient aussi plus drôle, ça devient plus effrayant, ça devient plus dramatique. Cela vient avec nous tous qui grandissent et vieillissons. Nous n’allons pas tous être en perruques de vadrouille, 40 ans, et crier à propos des Démogorgons. Je pense que c’est un très bon exemple des Duffers qui traitent nos personnages comme leur âge. Et j’aime le comparer à Harry Potter – ces films sont devenus plus sombres [the longer they went] et c’est un peu là où nous en sommes maintenant dans la progression, à mon avis.

Stranger Things 4 devient horreur et taquine un méchant de style Freddy Krueger







Les Duffer Brothers ont beaucoup parlé du ton plus sombre que prend la nouvelle saison de Choses étranges, et lorsque la nouvelle bande-annonce est tombée, cela ne faisait aucun doute. La bande-annonce a même donné un premier aperçu d’un méchant humanoïde très inattendu du nom de Vecna, ainsi que de l’arrivée de l’icône de l’horreur Robert Englund dans son rôle de meurtrier Victor Creel. Vecna ​​étant comparée par certains au personnage le plus connu d’Englund, Freddy Krueger, il n’est pas surprenant que les fans aient déjà proposé des théories selon lesquelles Vecan et Creel pourraient être connectés.

En tout, Choses étranges a réussi jusqu’à présent à être l’une des rares séries à prendre sa prémisse initiale et à s’y appuyer chaque saison, ce qui signifie que, aussi sombre que soit la quatrième saison en deux parties de cette année, il y a probablement pire à venir dans la cinquième et dernière saison quand ça arrive. Bien que ce soit encore un peu de temps, il y a beaucoup de fans qui espèrent simplement que la série se terminera sur le même genre de sommet qu’elle a porté jusqu’ici et ne tombera pas au dernier obstacle comme tant d’émissions qui l’ont précédée.









Les spin-offs de Stranger Things sont envisagés, Millie Bobby Brown pourrait obtenir une série onze

Lire la suite





A propos de l’auteur