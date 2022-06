Finn Wolfhard, de Stranger Things, souffre d’anxiété et ne supporte pas d’apparaître en public

célébrités

L’acteur de la série Netflix la plus réussie, exprime généralement son malaise par des tremblements lorsqu’il apparaît en public en raison de son anxiété. Connaître tous les détails.

© Gettyfinn loup-garou

Ça ne fait aucun doute que choses étranges est l’une des séries les plus réussies Netflix. Créé par les frères duffer, cette bande vient de sortir sa quatrième saison et est déjà redevenue à la mode. Après une si longue attente, les fans étaient ravis de ce que propose le tome un de la nouvelle édition et, aussi, de revoir leurs acteurs préférés face à ces personnages emblématiques.

est que le retour de choses étranges signifiait ramener des personnalités comme Millie Bobby Brown Soit finn loup-garou. Cela oui, maintenant, l’ensemble du casting est très différent de ce qu’il était quand ils ont commencé avec cette bande puisqu’ils ont grandi plus que nécessaire. La vérité est que dans les premières saisons, les acteurs n’étaient que des enfants et maintenant ce sont de jeunes adultes qui ont atteint la majorité.

Cependant, la réalité est que le succès de choses étranges Il reste le même et les fans l’apprécient de la même manière. Il faut tout de même noter que l’acteur finn loup-garou Au-delà du fait qu’il apprécie son travail à tout moment, il souffre trop avec lui. C’est que l’interprète est anxieux et, d’après ce qu’il a avoué plus d’une fois, il ne supporte pas de paraître en public.

En fait, il atteint un tel point que son corps manifeste ses nerfs par des tremblements ou des mouvements désespérés. Mais, malgré le fait qu’il ait avoué ce qui lui est arrivé, c’est le tiktoker Jordi Reche, qui se consacre à la mise en ligne de vidéos analysant le langage corporel de divers acteurs, qui a partagé un audiovisuel parlant du problème de Wolfhard. Comme l’explique le spécialiste : «son corps le manifeste depuis de nombreuses années avec des tremblements, des tics, des gestes répétitifs, des gestes d’auto-apaisement”.

De même, Reche a déclaré que peu importe combien finn loup-garou ne le prenez pas comme une blague, il fait généralement des blagues positives sur son anxiété avec ses camarades de classe choses étranges. D’autre part, il a également montré quelques clips dans lesquels le casting de la série originale de Netflix accompagnant le mike wheeler interprète et le soutenir quand quelque chose comme ça lui arrive en public.

Par des gestes apaisants et calmes, les jeunes le calment généralement lorsqu’il a une crise de ce type. Et avec cela, une fois de plus, entre eux, ils montrent à quel point ils s’entendent bien et la grande famille qui s’est formée en choses étranges.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂