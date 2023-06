Finn Wolfhard a déclaré que les financiers pensaient qu’il était trop jeune pour réaliser son premier film, Hell of a Summer

Comme le rapporte Entertainment Weekly, Choses étranges étoile Finn Wolfhard a récemment discuté de son expérience dans la réalisation de son premier film, une comédie slasher intitulée L’enfer d’un été. Wolfhard vient de terminer le tournage de la comédie slasher au Canada avec le co-réalisateur Billy Bryk.





Tout en discutant avec EW pour PlayStation Player (un programme de célébrités que l’acteur a rejoint chez Sony), Wolfhard a déclaré: « Tous les jours sur le plateau, nous commencions à rire. ‘Oh mon Dieu, ils ont donné de l’argent à deux enfants pour faire un fou [movie].’ Pour ne pas le minimiser, j’en suis incroyablement fier, mais c’était une chose folle. »

Au cours de l’entretien, le Il la star a parlé de devoir trouver un financement pour faire L’enfer d’un été et a noté que, le plus souvent, les investisseurs potentiels feraient des commentaires sur l’âge du jeune de 20 ans.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Wolfhard a déclaré: « C’est ce que tout le monde a dit quand nous avons essayé d’obtenir de l’argent pour ce film. Ils se sont dit: » Tu es un peu jeune pour réaliser un film.

Pourtant, malgré leur scepticisme, Le tournant L’acteur a déclaré qu’il ne considérait pas son âge comme un obstacle. Wolfhard a déclaré à EW : « Nous aimerions laisser le film parler de lui-même. Je ne pense pas que l’âge définisse le cinéma en aucune façon. Je pense que tout le monde a des histoires à raconter, et si vous avez la chance de le faire, alors faites-le . »

CONNEXES: Finn Wolfhard révèle des détails sur sa prochaine comédie-slasher





Finn Wolfhard a déclaré qu’avoir « suffisamment de conscience de soi » l’avait aidé à faire ses débuts en tant que réalisateur

Cinéma nouvelle ligne

Wolfhard a poursuivi en déclarant qu’avoir « suffisamment de conscience de soi » a aidé la star à comprendre dans quoi il s’embarquait avec ses débuts en tant que réalisateur. La star de Netflix a déclaré : « C’est notre premier long métrage. Nous sommes très jeunes, nous allons beaucoup gâcher et nous allons faire des erreurs. Surfons sur la vague et soyons aussi communicatifs que possible avec tout le monde et faisons tout le monde a le sentiment de faire partie de l’équipe. »

Il a ajouté : « C’était vraiment instructif. J’en ai appris plus sur moi-même et sur les autres et sur la gestion d’un plateau et le travail avec différentes personnalités. J’ai appris plus pendant ces trois semaines que toute ma vie. »

L’enfer d’un été est co-réalisé et co-écrit par Wolfhard et Bryk et se déroule dans un camp d’été. Wolfhard a déclaré: « Cela se concentre sur un conseiller de camp plus âgé dans la mi-vingtaine qui était autrefois le garçon prodige et qui est maintenant trop vieux pour être conseiller. C’est un film de slasher où les gens commencent à mourir et tout le monde le blâme sur lui, et c’est à propos de l’ensemble d’adolescents essayant de survivre à la nuit. »

Wolfhard et Bryk apparaîtront également dans Hell of a Summer avec Fred Hechinger, D’Pharaoh Woon-A-Tai, Abby Quinn et Pardis Saremi. Le SOS Fantômes : l’au-delà La star a déclaré que passer derrière la caméra était « incroyablement intimidant », mais a noté que Bryk était un système de soutien solide pour lui.

Wolfhard a noté: « Depuis que j’avais peut-être 10 ou 11 ans, j’ai regardé des tonnes de films, j’ai regardé les coulisses de films, je restais après le travail sur le plateau pour regarder tous les réalisateurs et apprendre d’eux et comment Je me suis donc senti un peu dans mon élément à certains moments.

La star a terminé en disant : « À certains moments, je me suis senti complètement terrifié et comme si j’étais en train de m’agiter, mais nous avions un casting et une équipe formidables. C’était génial. C’était tout, n’est-ce pas ? C’était un petit film au milieu de nulle part au Canada, et c’était incroyable et hilarant. C’était l’une des meilleures expériences de ma vie.