Finn Wolfhard a correctement prédit le complot de spin-off de Stranger Things en une supposition

Choses étranges Les créateurs, les frères Duffer, ont révélé que Finn Wolfhard (qui joue Mike Wheeler) était au courant des plans de la série pour un spin-off et a réussi à prédire l’intrigue en une supposition.

Dans une nouvelle interview avec Collider, les frères Duffer ont expliqué que Wolfhard avait en fait réussi à définir les détails du spin-off en une seule supposition.

Ils ont expliqué: « Finn Wolfhard ne le sait que parce qu’il l’a deviné. Ce n’était pas comme ‘est-ce que c’est ça? Est-ce que c’est ça?’ Il dit juste, « est-ce que c’est ça » et ensuite je pense que la seule façon dont il pourrait faire ça, c’est un enfant vraiment intelligent, c’est un enfant vraiment créatif et il me connaît trop bien, moi et Ross.

« Il sait quelles sont nos sensibilités et ce qui nous intéresse. »

Finn Wolfhard a prédit l’intrigue. Crédit : Alamy

La nouvelle d’un spin-off a été annoncée plus tôt cette année, avec l’annonce que Choses étranges se terminera après la saison cinq.

« Il y a encore beaucoup d’autres histoires passionnantes à raconter dans le monde de Choses étranges; de nouveaux mystères, de nouvelles aventures, de nouveaux héros inattendus », ont déclaré les frères Duffer.

«Mais d’abord, nous espérons que vous resterez avec nous alors que nous terminons cette histoire d’une fille puissante nommée Onze et de ses braves amis, d’un chef de police brisé et d’une mère féroce, d’une petite ville appelée Hawkins et d’une dimension alternative connue uniquement sous le nom de À l’envers. »

Parlant du spin-off, la paire a ensuite ajouté à Variété: « Nous avons une idée de spin-off dont nous sommes super excités mais nous n’avons pas encore dit l’idée à personne, encore moins écrite.

« Nous pensons que tout le monde, y compris Netflix, sera surpris d’entendre le concept, car il est très, très différent.

« Mais d’une manière ou d’une autre, Finn Wolfhard – qui est un enfant intelligent et fou – a correctement deviné de quoi il s’agissait. Mais à part Finn, personne d’autre ne le sait! »

Nous avons hâte d’en savoir plus à ce sujet.

Un spin-off de Stranger Things est en préparation. Crédit : Netflix

En d’autre Choses étranges nouvelles, Daisy Edgar-Jones a parlé des fans établissant des comparaisons entre elle et Choses étranges vedette Joseph Quinn.

Edgar-Jones est surtout connue pour son rôle dans la série BBC Three 2020 Personnes normales pendant ce temps, Quinn est devenu célèbre dans la saison quatre de Choses étranges.

Dans un récent jeu de « Ask Me Anything » avec ELLE UK, Edgar-Jones a plaisanté en disant qu’elle était « apparemment […] vraiment génial dans la dernière saison de Choses étranges’.

Daisy Edgar-Jones a révélé qu’elle avait été confondue avec Joseph Quinn. Crédit : Sony Pictures

Le joueur de 24 ans a poursuivi: « Tout le monde dit que je ressemble à Joe Quinn, qui est brillant dans cette série. Je vois la ressemblance.

« Je pense que nous pourrions jouer le rôle du frère ou de la sœur. C’était assez drôle. Tout le monde est comme ‘Oh mon Dieu, tu es dans Choses étranges ‘. »