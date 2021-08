Finn Wittrock taquine l’émission télévisée Green Lantern et les débuts « polarisants » de Guy Gardner

Finn WIttrock s’est fait un nom dans le vaste univers de Ryan Murphy, avec notamment de multiples rôles dans histoire d’horreur américaine et Murphy Vol au dessus d’un nid de coucou préquelle, à cliquet. Il a maintenant plongé dans un tout nouvel univers alors qu’il commence son voyage en tant que Guy Gardener aka La lanterne Verte pour la nouvelle série HBO Max.

Bien qu’il ait auditionné pour des personnages de super-héros dans le passé, Finn Wittrock admet: « Je me suis parfois rapproché. En général, pas du tout, mais j’ai toujours reniflé les bords. » Maintenant, il suit un cours accéléré pour faire un bond dans son éducation à la bande dessinée, « Celui-ci est en quelque sorte tombé du ciel. C’est vraiment excitant pour moi. Je me considère comme un étudiant de l’univers de la bande dessinée en ce moment. «

« C’est vraiment cool à quel point c’est un scénario tentaculaire », dit Wittrock. « C’est assez épique. Cela couvre le temps et l’espace et a quelque chose pour tout le monde. Ce n’est pas votre histoire de super-héros moyenne. » Wittrock apparaîtra comme Guy Gardner, un humain La lanterne Verte décrit précédemment par le réseau comme « une masse imposante de masculinité » et « une incarnation de l’hyper-patriotisme des années 1980 » qui est « en quelque sorte sympathique », dans la période de 1984 de l’émission avec Lantern à moitié extraterrestre nommée Bree Jarta. Le spectacle, écrit et produit par Greg Berlanti d’Arrowverse, se déplacera dans différents moments et espaces du cosmos.

La description officielle de l’émission se lit comme suit : « La lanterne Verte réinvente la propriété DC classique à travers une histoire couvrant des décennies et des galaxies, commençant sur Terre en 1941 avec le tout premier Green Lantern, l’agent secrètement gay du FBI Alan Scott, et 1984, avec le mâle alpha arrogant Guy Gardner et le demi-extraterrestre Bree Jarta. Ils seront rejoints par une multitude d’autres Lanternes – des préférées des bandes dessinées aux héros inédits. »

Wittrock décrit Guy comme une « figure polarisante », ajoutant que Guy maintient « définitivement » sa tendance à montrer. Il dit également qu’il a « un cœur en or. Il assume une grande partie de ce spectacle. Il en est une partie assez importante », a déclaré Wittrock. « Je pense que c’est une manière intéressante d’entrer (dans l’histoire). Ce n’est pas la manière conventionnelle, mais je pense que les gens pourraient voir un côté de lui qu’ils ne connaissaient pas. »

WIttrock aime être hors de sa zone de confort et un débutant dans le monde de la bande dessinée. « À certains égards, c’est presque mieux. Je pense que cela offre une chance de tout réinventer et vous n’allez pas avoir … Je veux dire, n’en déplaise au film. C’est ce que c’est, mais vous il n’y aura pas de gens qui meurent pour la création de ce film. [The show] peut être sa propre nouvelle interprétation. » Être une série permet à l’histoire de respirer. « Il y a beaucoup d’histoires là-bas. Je pense que c’était peut-être trop pour tenir dans un film. Nous avons le temps et l’espace, grâce à HBO, pour vraiment en explorer beaucoup à grande échelle. Je pense que ce sera un animal différent, pour être honnête. »

Il va falloir attendre un peu avant de voir WIttrock briller comme La lanterne Verte. Jusque-là, vous pouvez l’attraper dans la saison 10, American Horror Story : Double long métrage débutera le mercredi 25 août où il retrouvera son AHS famille comprenant Kathy Bates, Leslie Grossman, Billie Lourd, Sarah Paulson, Evan Peters, Lily Rabe, Adina Porter, Angelica Ross, Kaia Gerber et le débutant Macaulay Culkin.

https://apple.news/AFWJF8dHYQh2RNlJk7EHzjg

Sujets: Green Lantern Corps, Green Lantern