Finn Wittrock est Guy Gardner dans l’émission télévisée Green Lantern de HBO Max

HBO Max a trouvé son La lanterne Verte dans Finn Wittrock (histoire d’horreur américaine). Une décennie après que le tristement célèbre film de Ryan Reynolds se soit complètement effondré auprès des téléspectateurs, les progrès avancent à grands pas sur un La lanterne Verte Série télévisée à HBO Max. Greg Berlanti, Marc Guggenheim et Seth Grahame-Smith serviraient de producteurs exécutifs avec Grahame-Smith également en tant que showrunner, mais aucune information de casting n’avait encore été révélée.

Tout a changé jeudi lorsqu’il a été rapporté que Finn Wittrock a repris le rôle de super-héros titulaire de l’anneau. Selon Variety, Wittrock jouera dans la série en tant que Guy Gardner, une version de Green Lantern décrite comme une « masse imposante de masculinité » et une « incarnation de l’hyper-patriotisme des années 1980 ». On dit également qu’il est «en quelque sorte sympathique», et l’équipe de création pense apparemment que Wittrock peut clouer ce type de personnage.

La lanterne Verte est en préparation chez Warner Bros.depuis 2019 et a été officiellement commandé en série chez HBO Max l’année dernière. On dit que son histoire s’étend sur « des décennies et des galaxies, commençant sur Terre en 1941 avec la toute première Green Lantern, l’agent secrètement gay du FBI Alan Scott, et 1984, avec le mâle alpha arrogant Gardner et le demi-extraterrestre Bree Jarta. Ils seront rejoints. par une multitude d’autres lanternes – des favoris de bandes dessinées aux héros jamais vus auparavant. «

Les fans de DC sauront qu’il existe différentes versions de Green Lantern, avec la version Guy Gardner créée par John Broome et Gil Kane. Dans le film panoramique de 2011, Ryan Reynolds a joué la Hal Jordan Green Lantern. Parmi les autres personnages des bandes dessinées, on peut citer John Stewart, Kyle Rayner, Simon Baz et Jessica Cruz. Parce que plusieurs lanternes sont taquinées pour la série HBO Max, l’une de ces autres versions pourrait également apparaître.

Green Lantern est venu assez près d’en faire Justice League de Zack Snyder, mais son arrivée n’était tout simplement pas censée être. À l’origine, Snyder avait l’acteur Wayne T. Carr à bord pour jouer la version de John Stewart, mais Warner Bros. aurait eu le rôle supprimé en faveur de Martian Manhunter. Cela signifie que Green Lantern n’a pas encore été vu dans le DCEU. Cela pourrait être en partie à cause des lacunes de l’adaptation de 2011 – un film que la star Ryan Reynolds n’avait même pas pris la peine de regarder jusqu’à récemment, et même alors, il a dû se saouler pour l’occasion.

Wittrock est peut-être mieux connu pour son apparition dans plusieurs saisons de histoire d’horreur américaine, gagnant une nomination aux Emmy Awards pour son rôle de Dandy Mott dans Spectacle de monstre. Il avait plus tard gagné une autre nomination aux Emmy après avoir fait équipe avec Ryan Murphy pour L’assassinat de Gianni Versace: American Crime Story en tant que victime de meurtre Jeffrey Trail. Plus récemment, il a joué le tueur en série Edmund Tolleson dans la série Netflix Cliquet.

HBO Max’s La lanterne Verte la série comprendra dix épisodes. Geoff Johns, Sarah Schechter, David Madden et David Katzenberg sont producteurs exécutifs aux côtés de Berlanti, Guggenheim et Grahame-Smith. Elizabeth Hunter et Sara Saedi sont co-productrices exécutives. Berlanti Productions produira en association avec Warner Bros. Television. Cette nouvelle nous vient de Variety.

