Fini pour le Galaxy S8: il est temps de faire une mise à jour ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de

Theobroma Secret Cacao Rituel de Jour H-KIN, le Gardien du Temps Soin de jour hydra-protecteur

Formules 100% vegan, 99,15% dingrédients d'origine naturelle, cacao BIO. Noté 100/100 Yuka. Le Rituel de jour H-KIN est un soin quotidien antioxydant protecteur de jeunesse. Il a été formulé pour raviver léclat des peaux asphyxiées, ternes, déshydratées, qui subissent le stress oxydatif et le rythme soutenu de la vie moderne : pollution, rayons UV, lumière bleue Nos ingrédients secrets - Beurre de cacao bio : puissant antioxydant, nourrit, protège, répare et apaise. - Huile de Jojoba : hydrate, nourrit, protège et préserve du vieillissement cutané. - Huile dabricot : revitalise, assouplit et illumine le teint. - Vitamine C : éclaircit le teint, lisse les traits fatigués et redensifie le derme. - Acide hyaluronique végétal : puissant hydratant, active le renouvellement cellulaire. La formule antioxydante du Rituel de Jour H-KIN est également concentrée en extrait de cacao bio, lun des végétaux les plus riche en polyphénols, de puissants antioxydants. Elle est composée d'extraits végétaux et enrichie en vitamines C et E, qui agissent en synergie. Elles luttent activement contre toutes les formes de stress oxydatif, et créent un bouclier à la fois protecteur et anti-inflammatoire. Ce soin novateur a été enrichi de précieuses huiles végétales, aux vertus antioxydantes et nourrissantes, pour une peau revitalisée et lumineuse. Résultat : le Rituel de Jour H-KIN procure une hydratation immédiate et longue durée, grâce à son exceptionnel complexe activateur dhydratation. Son action globale permet de restaurer la barrière cutanée et de favoriser léquilibre hydrique. La peau est désaltérée, confortable, repulpée; comme rajeunie. Origine du nom : le nom H-KIN a été créé à partir du H de Haab, le calendrier solaire des Mayas et de Kin, qui signifie Jour. Le soin rituel de jour H-KIN sutilise jour après jour pour aider la peau à se protéger contre les agressions et à lutter efficacement contre les effets du temps !