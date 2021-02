Fini les voitures, les ordinateurs et les consoles: c’est ainsi que Biden veut résoudre la crise mondiale des puces

Là pénurie mondiale de puces qui touche de nombreuses industries à travers le monde depuis des mois est officiellement devenue une priorité Gouvernement des États-Unis: Le président Joe Biden a signé en ces heures un décret par lequel il entend revoir la structure de la chaîne d’approvisionnement du pays pour ces éléments fondamentaux. L’objectif est de contrer les effets négatifs de la pandémie sur la fabrication et le commerce des puces dans le monde, mais à long terme, elle pourrait redessiner la carte des fournisseurs américains pour les rendre moins dépendants des entreprises chinoises.

Biden a présenté la mesure lors d’une conférence de presse qui s’est tenue mercredi soir, avec deux séries de mesures à court et moyen terme. Les premiers prévoient une refonte totale de quatre secteurs de l’économie américaine qui incluent la production de puces et de batteries pour véhicules électriques, ainsi que les ressources minérales et les produits pharmaceutiques: l’activité d’analyse durera 100 jours et servira à identifier et résoudre les faiblesses relatif à Production domestique de ces produits, même avec des lois et réglementations ad hoc.

Une autre activité de plus longue durée sera plutôt destinée à identifier les vulnérabilités dans la chaîne d’approvisionnement des composants et produits liés à six autres secteurs: la défense, la santé, l’informatique et les télécommunications, l’énergie, les transports et l’agriculture. La crise des puces qui, également en raison du coronavirus, a détruit la production de voitures, d’ordinateurs et de nombreuses autres catégories de produits n’est que l’une des raisons qui ont conduit Biden à signer la mesure: les deux parties voient dans ces problèmes une opportunité d’augmenter les emplois sur Frontières américaines.

Le document ne semble pas mentionner les pays étrangers, mais dans un projet obtenu par la Cnbc dans un passage du texte il y a un potentiel référence indirecte à la Chine: selon la version préliminaire du document obtenue par l’émetteur, les auditeurs devront prendre en compte en particulier tous les points où la chaîne de production américaine croise des «nations actuellement ou potentiellement hostiles ou instables». De ce point de vue, en somme, Biden semble vouloir réduire la dépendance des Etats-Unis vis-à-vis de pays étrangers comme la Chine – avec qui il a déjà annoncé vouloir se mettre en «concurrence sérieuse» – en ce qui concerne fournitures stratégiques tels que ceux mentionnés dans la disposition.

