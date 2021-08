Fini les balayages : Instagram introduira bientôt un autocollant dans les histoires pour que les utilisateurs puissent ajouter des liens

24 août 2021 18:44:44 IST

Instagram est sur le point d’ajouter un nouvel autocollant à sa section Histoires, qui permettra aux utilisateurs d’ajouter des liens vers des histoires, remplaçant ainsi l’option de lien par glissement qui permet aux utilisateurs de rediriger leurs abonnés vers une page Web externe, et existe depuis quelques années. maintenant.

L’autocollant de lien d’histoires Instagram sera bientôt lancé

Le nouvel autocollant pour Instagram Stories devrait être introduit à partir du 30 août. Les utilisateurs qui ont actuellement accès à la fonctionnalité de balayage pourront commencer à accéder aux autocollants pour ajouter des liens vers leurs histoires.

Cette information a été repérée par la chercheuse d’applications Jane Manchun Wong. Cependant, Instagram n’a pas encore publié de détails officiels à ce sujet.

IG a déclaré que les liens de balayage disparaîtraient à partir du 30 août et que je devrais utiliser l' »autocollant de lien » … mais j’ai recherché ma feuille d’autocollants d’histoires et je ne vois pas du tout l’autocollant de lien (pas déployé pour moi). Cela signifie-t-il que je vais perdre la possibilité d’ajouter des liens vers mes stories ? – Jane Manchun Wong (@wongmjane) 23 août 2021

Les comptes d’entreprise et les créateurs Instagram qui ont un compte vérifié ou qui satisfont à un seuil de nombre d’abonnés acceptable (considéré comme étant plus de 10 000 abonnés) bénéficieront de la fonctionnalité. Cependant, on ne sait pas si la fonctionnalité sera également disponible pour le grand public. Cela dit, il est possible qu’Instagram étende la fonctionnalité à davantage d’utilisateurs. Pour ce faire, il devra s’assurer que la possibilité d’ajouter des liens n’est pas utilisée à mauvais escient pour diffuser du spam, de la désinformation ou quoi que ce soit de répréhensible.

L’autocollant de lien sera disponible en plus de plusieurs autocollants existants tels que le sondage, la musique, la légende, l’emplacement, les GIF, etc. Tout comme ils peuvent le faire avec d’autres autocollants, les utilisateurs pourront apporter des modifications à l’autocollant de lien et changer la façon dont il apparaît dans une histoire. Les utilisateurs pourront également répondre ou réagir aux histoires qui ont des liens. Des liens de balayage sont également disponibles sur Facebook et même sur Snapchat.

.

