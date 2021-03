«  Finding Nemo  » inspire le nom de l’araignée paon orange et blanche

Une nouvelle espèce de paon coloré et dansant araignée a un visage orange attachant rayé de blanc, ce qui a conduit l’arachnologue qui a décrit l’araignée à l’appeler «Nemo», d’après le célèbre de Pixar poisson clown .

Contrairement au personnage courageux du film d’animation de 2003 « Finding Nemo », la petite araignée n’a pas été perdue – elle était simplement inconnue de la science. La photographe australienne et passionnée d’araignées Sheryl Holliday a capturé des images de l’araignée l’année dernière et les a partagées sur Facebook. Cela a porté l’arachnide à face orange à l’attention de Joseph Schubert, une araignée taxonomiste aux Musées Victoria à Melbourne, Australie.

« Je me suis dit: ‘Oh, wow, on dirait que ça pourrait être une nouvelle espèce’, alors je suis entré en contact avec elle [Holliday], et elle a fini par m’envoyer des spécimens, « Schubert, étudiante de premier cycle au laboratoire de diagnostic des invertébrés de l’Université de Murdoch, dit dans un communiqué . À l’époque, Schubert avait identifié 13 autres espèces d’araignées paon dans le Maratus genre, et il en a nommé sept en 2020, selon le communiqué.

Holliday, un agent de terrain écologique pour Nature Glenelg Trust, a trouvé l’araignée dans un écosystème de zone humide marécageuse près du mont Gambier, en Australie-Méridionale, et elle a collecté cinq individus – quatre mâles et une femelle – en novembre 2020, qu’elle a envoyés à Schubert. Il a publié une description de l’araignée, la nommant Maratus nemo, le 25 mars dans le journal Systématique évolutive .

Comme dans d’autres espèces d’araignées paon, M. nemoLes couleurs vives n’apparaissent que chez les mâles, tandis que les femelles principalement brunes ressemblent à d’autres Maratus les femelles. Identification de M. nemo les femelles peuvent donc dépendre de savoir si elles se trouvent à proximité d’un M. nemo homme, Schubert a écrit dans l’étude. Les mâles ont un corps brun foncé saupoudré de blanc et des touches d’orange apparaissent près de leurs pieds et des articulations de leurs jambes. Leurs visages sont d’un orange brillant, avec une bande blanche horizontale sous les yeux et des rayures blanches verticales plus courtes au sommet de la tête.

Maratus nemo est la 92e espèce d’araignée paon décrite en Australie. La plupart d’entre eux ont été identifiés au cours de la dernière décennie. (Crédit d’image: Musées Victoria, photo de Joseph Schubert)

Chaque araignée a à peu près la taille d’un grain de riz, les mâles ne mesurant pas plus de 4,17 pouces (4,25 millimètres) de long et les femelles mesurant jusqu’à 0,2 pouces (5 mm) de long, selon l’étude. Les mâles araignées paon sont connus pour leurs danses de parade élaborées, et M. nemo ne fait pas exception. Schubert a observé un homme qui commençait sa danse en soulevant une jambe et en «l’agitant lentement dans une position partiellement fléchie». Puis, alors qu’une femelle s’approchait, le mâle agita les deux pattes avant tout en balançant avec enthousiasme son postérieur, créant des «vibrations audibles» sur la feuille où il dansait, a rapporté Schubert.

Cependant, ce n’était qu’un affichage partiel dans un environnement artificiel. « Dans la nature, les mâles peuvent présenter une parade nuptiale plus complète avec plusieurs modes de parade nuptiale », a écrit Schubert dans l’étude.

À ce jour, les chercheurs ont nommé 92 espèces d’araignée paon australienne; parmi celles-ci, 76 espèces ont été décrites depuis 2010, selon l’étude. Trouver et identifier des espèces inconnues en Australie, telles que M. nemo, est plus urgente que jamais, car une grande partie de la faune du continent est menacée par la perte d’habitat, feux de forêt et l’utilisation généralisée des pesticides, a déclaré Schubert dans le communiqué.

« Environ 30 pour cent seulement de la biodiversité australienne a [been] formellement documenté scientifiquement, cela signifie donc que nous pourrions perdre des espèces avant même de savoir qu’elles existent », a déclaré Schubert.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.