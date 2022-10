Finding Happy Episode 6 Date de sortie, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

Beaucoup de gens se sont vraiment interrogés sur la date de sortie de Finding Happy Episode 6. Les fans de cette série de différentes parties du monde la recherchent partout sur Internet. L’épisode précédent qui est sorti récemment a laissé beaucoup de questions et à cause de cela, les fans deviennent fous pour le prochain épisode 6. Nous sommes donc ici avec un guide séparé pour vous tous.

Dans cet article, nous partagerons toutes les informations possibles concernant la date de sortie de Finding Happy Episode 6. En dehors de cela, nous mettrons également d’autres informations sur la série comme Où la regarder, une liste des épisodes de la saison en cours, des informations sur la distribution, des spoilers et bien plus encore.

C’est une série américaine et le nom de sa société de production est Bird and Bear Entertainment. Le premier épisode de cette émission est sorti le 24 septembre 2022. En très peu de temps, cette série a réussi à attirer l’attention de nombreuses personnes de différentes parties du monde.

Cette série suit Yaz Carter et le début de l’histoire lorsqu’elle se sent adhérente à sa vie, et à son 36e anniversaire, elle prend la décision de faire un changement dans sa vie et de trouver son propre bonheur. Tous les fans de cette série sont vraiment amoureux et après avoir regardé tous les épisodes précédemment publiés, les fans recherchent la date de sortie de Finding Happy Episode 6. Vous serez heureux d’apprendre que sa date de sortie a été confirmée.

Trouver la date de sortie de l’épisode 6 heureux

Donc, si nous parlons de la date de sortie de Finding Happy Episode 6. Le nom de cet épisode Finding The Surprise et sa sortie est prévue pour le 22 octobre 2022. Si vous souhaitez regarder cet épisode, vous devrez attendre la date indiquée.

Liste des épisodes

Voici donc la liste des épisodes de cette saison en cours.

Trouver le fou

Trouver votre pouvoir

Trouver du temps

Ne trouver personne

Trouver le misérable

Trouver la surprise

Trouver l’inquiétude

Spoiler

Nous allons maintenant partager le spoiler du prochain épisode 6. Si vous ne voulez pas le savoir, vous pouvez ignorer ce spoiler.

C’est le rendez-vous familial annuel. Le père de Yaz, Raymond, est en ville, provoquant une confrontation entre sa nouvelle petite amie Cassandra et son ex-femme Marilyn. Shawn surprend Yaz en se présentant à son travail où il affronte jalousement Porter. Dexter se lie avec sa collègue Brandi, tandis que Jamila est aux prises avec des nouvelles inattendues. Lorsqu’un nouvel amour rejette les avances de Yaz, elle risque de retomber amoureusement.

Où diffuser Trouver heureux?

Si vous ne savez pas comment regarder cette série en cours, ne vous inquiétez pas, vous pouvez la regarder sur Bounce et c’est le réseau officiel de cette série. Vous pouvez également diffuser cette série sur le site officiel de Bouncetv. Si vous avez manqué des épisodes précédents, vous pouvez le diffuser ici. La disponibilité de cette série dépendra également de votre région.

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous ayez tous les détails liés à la date de sortie de Finding Happy Episode 6, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Toutes les informations que nous avons partagées ici proviennent de sources officielles. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de Finding Happy Episode 6 dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

