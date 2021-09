Finch Trailer a Tom Hanks qui construit un robot pour son chien à la fin du monde

Cela fait seulement une semaine qu’Apple TV+ nous a offert une affiche pour sa dernière fonctionnalité Tom Hanks, Bouvreuil, et maintenant nous avons une bande-annonce pour le film de science-fiction qui voit Hanks faire équipe avec un chien et un robot dans un monde post-apocalyptique et promet d’être l’un des standards « plein de cœur » de Hank en ce qui concerne la plate-forme sur 5 novembre. Co-vedette dans le film à distribution clairsemée, Caleb Landry Jones est la voix de Jeff, le robot construit par le personnage de Hank, dans un film qui aurait été pour la plupart idéal à filmer pendant la pandémie, mais le film a en fait été renvoyé début 2019, et a simplement été retardé par la pandémie après avoir initialement visé une sortie en octobre de l’année dernière.

Le film voit Miguel Sapochnik diriger le film en dehors de sa zone de confort télévisée habituelle. Bien qu’il ait réalisé le film Repo Hommes, son travail sur les goûts de La frange et Ciel tombant sont plus son terrain de jeu, et sa direction sur Game of Thrones L’épisode « Battle of The Bastards » en a fait l’un des épisodes les plus marquants de toute la série. Le film vient également avec Robert Zemeckis en tant que producteur, réunissant Hanks avec son Forrest Gump réalisateur.

Tom Hanks est apparu le plus récemment dans l’un des films qui a réussi à sortir en 2020, Nouvelles du monde, et vient d’être annoncé comme rejoignant le nouveau projet de Wes Anderson. Bouvreuil sera le deuxième film de Hanks à avoir été acheté par Apple après le drame de guerre Levrette, que le streamer a acheté l’année dernière.

La bande-annonce voit Hanks comme le dernier homme sur Terre, ayant survécu au cataclysme initial d’une éruption solaire anéantissant le reste du monde et le laissant survivre aux retombées. Au cours de ses voyages, il rencontre et récupère Goodyear, un chien errant, et construit un robot compagnon qu’il nomme Jeff. Le ton de la bande-annonce est la même comédie émotionnelle qui est devenue une signature des films de Hanks, et avec quelques thèmes de science-fiction classiques de survivre à un monde apocalyptique avec un androïde auto-construit et un animal de compagnie, il ne fait aucun doute que le film sera un autre succès auprès du public de base de l’acteur.

Le synopsis officiel du film se lit comme suit : « Dans Bouvreuil, un homme, un robot et un chien forment une famille improbable dans une aventure puissante et émouvante de la quête d’un homme pour s’assurer que son compagnon canin bien-aimé sera soigné après son départ. Hanks incarne Finch, un ingénieur en robotique et l’un des rares survivants d’un événement solaire cataclysmique qui a laissé le monde en friche. Mais Finch, qui vit dans un bunker souterrain depuis une décennie, a construit son propre monde qu’il partage avec son chien, Goodyear. Il crée un robot, joué par Jones, pour surveiller Goodyear quand il ne le peut plus. Alors que le trio se lance dans un voyage périlleux dans un Ouest américain désolé, Finch s’efforce de montrer à sa création, qui se nomme Jeff, la joie et l’émerveillement de ce que signifie être en vie. Leur voyage sur la route est pavé à la fois de défis et d’humour, car il est aussi difficile pour Finch d’inciter Jeff et Goodyear à s’entendre que pour lui de gérer les dangers du nouveau monde. » Bouvreuil arrive sur Apple TV+ le 5 novembre.

Sujets : Apple TV Plus