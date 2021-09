Finch : tout ce que l’on sait sur le nouveau film de Tom Hanks et du réalisateur de Game of Thrones

Tom Hanks Il devrait être de retour dans le rôle principal du film et sa première bande-annonce est sortie cette semaine. Il s’agit de Bouvreuil, production qui avant la fin de l’année, le 5 novembre, atteindra la plate-forme Apple TV +. L’Argentin sera dans le fauteuil du réalisateur Miguel Sapochnik, dans ce qui sera son deuxième long métrage après une longue et primée expérience dans le monde de la télévision.

Au Bouvreuil, le protagoniste est l’un des derniers survivants d’une apocalypse qui a dévasté la Terre. Alors qu’il cherche à avancer et, peut-être, à trouver quelqu’un pour le sauver, le personnage principal est accompagné de son fidèle ami : un chien qui rappelle immédiatement la dynamique de Je suis une légende Entrez Will Smith et son bidon. Mais cette fois, il y aura une épice supplémentaire : un androïde.

Tout au long des jours qui passent après le début de la fin du monde, Bouvreuil il utilisera toute son ingéniosité pour créer un robot. Bien sûr, ce ne sera pas n’importe quel robot et il commencera à développer son intelligence artificielle pour accompagner et aider le protagoniste tout au long du voyage. Avec le nom Jeff, la voix a été fournie par l’acteur Caleb Landry Jones, que l’on pouvait voir dans des œuvres telles que Sortir ou Trois publicités pour un crime.

Le film allait sortir en salles, mais la pandémie a contraint les producteurs Amblin Divertissement, Divertissement Reliance et Walden Media chercher une alternative de distribution qu’il a trouvée de la main de Apple TV +. Lora Martinez Cunningham et marie gaillard Ils complètent le casting des principaux artistes. Du côté de Sapochnik, au-delà d’être son deuxième film, dans son répertoire est l’un des meilleurs épisodes de Game of Thrones: celui de La bataille des bâtards, pour lequel il a remporté un Emmy.

Tom Hanks et un programme de tournage chargé

Pour Tom Hanks, Bouvreuil ce sera l’une des nombreuses productions de son avenir professionnel. Selon votre profil IMDb, il y a cinq autres films en préparation, dont deux sont déjà en post-production, un est en plein tournage et les deux autres n’ont pas commencé à être travaillés. Parmi eux, le remake du film suédois Un homme appelé Ove.

En outre, Hanks apparaîtra dans le prochain film de Wes Anderson Dont peu d’informations ont encore été données (notamment parce qu’il doit encore être publié La dépêche française). Mais s’il s’agit de titres attendus, celui qui ressort est celui qui racontera la vie de Elvis Presley, où il se mettra dans la peau du colonel Tom Parker, considéré comme la personne qui a découvert le talentueux musicien.