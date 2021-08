Finch First Look Teams Tom Hanks, un chien et un robot dans Sci-Fi Tearjerker

Apple Original Films vient de publier un premier aperçu du prochain drame de science-fiction Bouvreuil, avec Tom Hanks, Caleb Landry Jones et Skeet Ulrich. L’image montre un Hanks pensif rejoint avec son chien et son robot, se préparant à se lancer dans une quête à travers le paysage rude d’un monde post-apocalyptique. La mission est de construire un robot pour sauver un chien après le départ de sa personne. Donne-moi les mouchoirs !

Le prochain film de Tom Hanks #Bouvreuil va aux chiens (et aux robots). https://t.co/KbAB7TD2rk – Divertissement hebdomadaire (@EW) 12 août 2021

Dans Bouvreuil, Tom Hanks, un robot et un chien forment une famille improbable, avec Tom Hanks dans le rôle d’un ingénieur en robotique qui a survécu à un événement solaire cataclysmique et à une apocalypse mondiale à l’intérieur d’un bunker souterrain. Il cherche maintenant à s’assurer que son chien, Goodyear, sera soigné après son départ. Il crée un robot nommé Jeff (exprimé par Caleb Landry Jones) pour surveiller son chien quand il ne le peut plus, et les trois se lancent ensemble dans un voyage à travers l’Ouest américain pour montrer à Jeff les joies d’être en vie.

Producteur exécutif Miguel Sapochnik (Le Trône de Fer) dirigé Bouvreuil d’après un scénario original de Craig Luck, son premier long métrage d’écriture, et Ivor Powell de Extraterrestre et Coureur de lame la célébrité. Bouvreuil, anciennement intitulé biographie, devait sortir en salles par Universal pour ce mois d’août, mais Apple l’a maintenant récupéré et sortira le film sur Apple TV+ le 5 novembre.

Nous verrons quelques larmes de Tom Hanks à l’avenir avec ses prochains films. Il produit et joue dans Un homme appelé Ove, un remake du film suédois du même nom primé aux Oscars (Meilleur film étranger) de 2015, mettant en vedette un retraité grincheux et suicidaire qui noue une amitié improbable avec ses nouveaux voisins bruyants. Les deux films sont basés sur le roman du même nom de Fredrik Backman.

Nous le verrons dans le rôle de Geppetto face à Benjamin Evan Ainsworth (L’homme de sable) dans Pinocchio. Le film est basé sur le classique de Disney, réalisé par Robert Zemeckis d’après un scénario de Zemeckis et Chris Weitz, et produit par Walt Disney Pictures. Le film est une adaptation CGI/live-action du film de 1940 du même nom. Le casting comprend également Cynthia Erivo et Luke Evans avec Joseph Gordon-Levitt, Keegan-Michael Key et Lorraine Bracco dans les rôles de voix.

Il est également à bord pour le nouveau projet Wes Anderson. Il est rapporté que le double lauréat d’un Oscar tournera en Espagne avec les anciens d’Anderson Tilda Swinton, Bill Murray et Adrien Brody. Bien que nous sachions que le film sera écrit et réalisé par Anderson, l’intrigue est toujours bien cachée. Des sources affirment que le rôle « est petit et pourrait être de nature camée ».

Et si vous ne pouvez ENCORE en avoir assez de Hanks, aujourd’hui encore, il a mis sa bande-annonce Airstream bien-aimée dans laquelle il a vécu pendant qu’il tournait des dizaines de films aux enchères. « Je n’oublierai pas les tournages de nuit Gump et La ligne verte avec les fenêtres ouvertes et l’air frais entrant. Ou la fois où Kevin Bacon, Bill Paxton et moi avons regardé un documentaire de Buster Keaton à la télévision – avant de traverser le cimetière de Forest Lawn dans notre Apollo 13 costumes pour rendre hommage à sa tombe. » Ajoutant: « Vous n’avez pas bien vécu jusqu’à ce que vous ayez survécu à un orage époustouflant dans un Airstream alors que vous étiez en Caroline. »

Sujets : biographies