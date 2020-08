Financement immobilier sécurisé: les meilleurs taux d’intérêt sur les prêts à terme

Le marché des taux d’intérêt est spécial depuis des années. Corona remet tout en marche. Si vous avez besoin d’un financement de suivi dans un proche avenir et que vous voulez être prudent, vous devriez contracter un prêt à terme. Mais où est la meilleure offre?

Moins est plus. Nulle part cette phrase n’est plus vraie que lorsqu’il s’agit de taux hypothécaires. Actuellement, les conditions sont formidables. Et bien sûr, tous ceux qui ont besoin d’un financement de suivi dans quelques mois ou quelques années aimeraient profiter des valeurs de pointe actuelles.

Mais vaut-il vraiment la peine de fermer le sac aujourd’hui et de signer un prêt à terme? Ou se pourrait-il que les taux d’intérêt baissent à nouveau, rendant le financement encore moins cher?

Prévisions difficiles

Cette question est actuellement plus difficile à répondre qu’elle ne l’a été depuis longtemps, car la pandémie corona a toujours le monde sous contrôle. Cependant, si vous voulez être prudent et éviter de vous soucier du financement de suivi, vous feriez bien de contracter un prêt à terme. Au nom de ntv, FMH-Finanzberatung a déterminé où les meilleurs taux d’intérêt sont actuellement disponibles.

L’évaluation repose sur l’hypothèse qu’un client a signé son prêt il y a neuf ans et a déjà remboursé un montant substantiel. En conséquence, un prêt de 50 pour cent de la valeur de la propriété est supposé pour la fin du taux d’intérêt fixe.

Des risques très gérables

Les courtiers bien connus Accedo, Dr. Klein et Interhyp. Avec un délai de douze mois, les clients qui choisissent un taux d’intérêt fixe de 20 ans et remboursent leur prêt restant pendant cette période reçoivent un taux d’intérêt effectif de 0,68%.

C’est un peu différent si un client n’a pas besoin de son nouveau prêt pendant trois ans. Dans cette constellation, le prêt à terme porte déjà un intérêt de 1,03% avec les mêmes spécifications. La question de savoir si cela vaut la peine de signer ici dépend de la question de savoir si les intérêts sur un prêt assorti d’un taux d’intérêt fixe de 20 ans coûteront plus de 1,03%, y compris la surtaxe à terme dans trois ans.

Le risque de signature est toujours très gérable, selon les experts de FMH. Ceci est prouvé par un regard sur le taux d’intérêt moyen actuel des propriétés à vendre. Il est actuellement de 1,16% depuis 20 ans. Cela signifie que l’offre top-forward est encore meilleure que la moyenne actuelle, même avec le supplément d’intérêt pour une période d’attente de 36 mois.

Bonnes conditions également avec les compagnies d’assurance et les banques commerciales

Allianz Leben, Postbank et Santander proposent également des prêts à terme pour lesquels vous n’avez pas à réfléchir à deux fois si le taux d’intérêt peut être réduit plus tard, selon FMH. Prenez Santander, par exemple: nous verrons à peine des valeurs bien inférieures à 0,46% pendant dix ans en 2021.

Et le taux d’intérêt à terme, proposé par Postbank pour un délai de 24 mois et 15 ans, sera difficile à réduire dans deux ans, selon les experts. Il est actuellement de 0,85%.

Le test montre qu’il est important de rechercher spécifiquement les meilleures offres, car les différences de termes sont considérables. Même parmi les 80 meilleures banques et courtiers de la base de données FMH, il existe des différences considérables.

Les clients paient un taux fixe pendant dix ans et une prime à terme pendant douze mois, idéalement seulement 0,46%. Cependant, le fournisseur le plus cher requiert 1,26%. Avec un délai de livraison fixe de 15 ans et un délai de 24 mois, la gamme d’offres s’étend de 0,78 à 1,72%; avec un délai de livraison fixe de 20 ans et un délai de 12 mois, elle se situe entre 0,68 et 1,41%.

Conclusion

Les prêts à terme créent dans tous les cas une sécurité de planification. Et les experts de la FMH en sont certains: quiconque signe avec l’un des meilleurs fournisseurs du classement FMH peut supposer avec un degré de probabilité élevé que la souscription du prêt à terme leur sauvera non seulement les nerfs, mais aussi de l’argent.

Vous pouvez trouver les taux d’intérêt à terme actuels ici.