Finalement, la bulle du Clubhouse a éclaté

Beaucoup l’ont dit, malgré le grand enthousiasme des influenceurs, des spécialistes du marketing et des professionnels de divers secteurs: Clubhouse n’était plus qu’une bulle qui semble maintenant avoir éclaté. Le phénomène du nouveau social (pour ainsi dire, étant donné que la bêta était active depuis des mois) basé sur les salles vocales semble désormais avoir cédé la place à un petit désert où seules quelques timides tentatives de création salles thématiques. Il n’y a aucune trace des dizaines de « salles » actives dans les premiers jours du boom de la plateforme: de nos jours, une fois l’engouement pour Sanremo qui a conduit à la création de certaines salles thématiques a disparu, en entrant dans l’application vous retrouvez-vous en face de lui dans une poignée de salles italiennes avec quelques dizaines de participants.

Une tendance à la baisse également mise en évidence par les données de Google qui, ces dernières semaines, a vu un énorme déclin de l’intérêt manifesté pour Clubhouse après une période de recherche intensive. Après les pics enregistrés début février, alors que pour de nombreux Clubhouses cela semblait être le social du futur, vers la fin du mois est arrivée la douche froide: également grâce à l’échec de l’ouverture de la plateforme aux utilisateurs. Android et la présence du système d’invitation, Clubhouse n’a jamais vraiment décollé. Et à la fin, évidemment, les gens se sont ennuyés.

En revanche, le plus gros défaut de l’application, évident dès le premier jour, était justement celui du public: jusqu’à présent pour occuper les salles du réseau social il y avait des influenceurs, des musiciens, des responsables marketing et diverses personnalités appartenant à différentes industries. . Des voix parfois intéressantes et parfois trop auto-félicitantes, mais qui auraient pu trouver un public si seulement l’application était là ouvert à tous. Au lieu de cela, Clubhouse est toujours resté le même et les utilisateurs toujours les mêmes, à tel point qu’à la fin, même les chambres ont perdu leur mordant. Sans parler des discussions sur la façon dont le clubhouse cool allait obtenir cela pendant des semaines devant le même clubhouse et les problèmes de confidentialité qui nous ont fait lever le nez tout de suite.

Alors la bulle a éclaté, du moins pour le moment. Sur ces 8 millions de téléchargements mondiaux (donc un grain de sable dans l’économie du Web), il en reste très peu, du moins en apparence. Les influenceurs semblent être redevenus des influenceurs sur d’autres plateformes, tandis que les experts de divers secteurs semblent de moins en moins intéressés à entamer des discussions sur une plateforme qui il n’a pas d’audience. Il reste encore le petit espoir que le réseau social puisse se redresser lorsque les développeurs décident d’ouvrir l’application à tout le monde, sans invitation, mais peut-être que le moment où cela aurait dû être fait est passé. Et il n’est pas certain qu’à l’avenir, même avec une ouverture totale, les utilisateurs reviendront à l’intérêt pour une plate-forme qui semble avoir déjà passé le moment de la splendeur maximale. Bref, c’était bien tant que ça durait.

