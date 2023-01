Finale expliquée « Servir et protéger » : le grand discours de Miralles, l’avenir des personnages et plus encore

La série « Servir et protéger » Il s’est terminé le 16 janvier. Depuis sa première en avril 2017, la production créée par Tirso Calero avait été diffusée sans interruption, du lundi au vendredi, sur Le 1 d’Espagne. Pour cette raison, son dernier épisode a eu le soutien d’une grande partie de ses followers.

La vérité est que, tout au long de ses 7 saisons, la fiction a raconté diverses affaires policières mêlées aux intrigues personnelles des protagonistes. En soi, la production tentait de montrer le côté plus humain des agents d’un commissariat situé dans un quartier du sud de Madrid.

AVERTISSEMENT SPOILERS. Si après avoir vu le dernier chapitre de « Servir et protéger » Si vous aviez des questions, cette note est pour vous. Ensuite, nous révélons le fin expliquée de la Séries TV.

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE « SERVIR ET PROTÉGER » ?

Vers la fin de la série, Claudia Miralles (Luisa Martín) prend la décision de quitter le poste de police pour se consacrer à sa famille. Alors, elle récupère ses affaires dans son bureau avec l’intention de dire au revoir à son équipe, mais ils lui ont préparé une surprise.

Notre protagoniste rencontre une réunion d’agents, d’ex-collègues, de voisins et même de son mari tours (Roberto Álvarez). À ce moment, commence l’un des monologues les plus puissants et les plus émouvants de la série : Miralles il s’adresse à ses proches et même aux spectateurs.

Miralles dans le discours final de « Servir et protéger » (Photo : RTVE)

Discours de Miralles

« Moi qui avais réussi à sortir du commissariat sans pleurer. J’espère qu’aucune patrouille n’a quitté sa patrouille pour mettre en place cette foire (…) Cela signifie beaucoup pour moi que mes collègues, ceux qui m’ont toujours aidé et soutenu, et dont j’ai tant appris, disent au revoir à moi de cette façon, c’est très excitant, je vous assure »a commencé le discours.

Ensuite, Claudie Il a passé en revue les principaux faits saillants de sa profession : « Notre travail nous donne aussi de la satisfaction, comme quand on retrouve une personne qui a disparu ou quelqu’un qui a été enlevé. Et si c’est ton mari, disons pas… Ou quand tu arrives à faire sortir une victime d’abus de chez lui, et lui donner un avenir ».

« J’ai connu beaucoup d’entre vous presque depuis l’académie, je vous ai vu en pratique, je vous ai vu prêter serment, et maintenant je vous vois devenir de grands policiers et je suis très fier de vous tous, pour votre vocation, pour ta fidélité et pour ton engagement, pour ta capacité à te remettre de moments difficiles, parfois particulièrement difficiles »a continué.

De plus, il a eu l’occasion de se souvenir de ceux qui ont quitté le commissariat, dont les personnages de andrea del rio, Jimmy Barnatan Oui Juanjo Arteroqui est mort: « Tous ces décès m’ont brisé le cœur, mais chacune de ces pièces sera avec moi pour toujours ».

« Je suis devenu policier parce qu’il y a des gens qui n’ont personne d’autre. Il y a des gens qui ont tout perdu et qui ont besoin de notre aide. Il y a des gens qui sont à la merci des méchants et ils ont besoin de quelqu’un qui a le courage et l’engagement de combattre et de combattre le crime jour et nuit. Je suis devenu policier parce que notre devise est notre raison d’être : servir et protéger »dit-il dans l’une des parties les plus importantes du monologue.

Enfin, il a remercié « vous tous qui nous voyez de l’extérieur et nous avez apporté votre soutien (…) Merci à tous et à bientôt ». Sans aucun doute, un grand adieu à la hauteur des attentes.

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « SERVIR ET PROTÉGER » ?

noémiepour sa part, a été la figure principale d’un autre moment crucial : elle rencontre Laurent Essayer d’échapper. Alors qu’il lui assure que son fils est mort, la femme reprend courage et le frappe à la tête. Le sujet meurt et, malgré ses doutes initiaux, la femme avoue son crime.

Quelques temps plus tard, les dernières séquences de la série nous montrent une grande partie du casting célébrant le Nouvel An. C’est là quand Miralles et son mari reçoivent une bonne nouvelle : ils sont grands-parents d’une petite-fille, qui portera le nom de Alicia.

Que sont devenus les autres personnages ?

Le programme nous raconte aussi ce qu’il adviendra des principaux protagonistes de la fiction. Par exemple, nous avons vu que la relation de hanna Oui Lydie est consolidé, avec une demande en mariage impliquée. Plus tard, ils se marient lors d’une cérémonie à Las Vegas.

Gaël et leurs proches, pour leur part, célèbrent la liberté de dégustation; tandis que Félix Duran est promu à Commissaire du district sud.

Il est à noter que l’identité du mystérieux voleur a été révélée « L’ombre ». Ce n’était autre que Miguelqui raconte Carole qui voulait simplement aider les plus démunis. La jeune femme le croit, ils partent tous les deux Espagne et voyager à Nigeria.

Enfin, on découvre que Miralles elle s’occupe de ses petits-enfants, loin des affaires de police. C’est la vie que vous vouliez tant et maintenant vous allez en profiter.