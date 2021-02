Final Space: regardez la première bande-annonce de la troisième saison

Il reste très peu de temps avant que nous puissions voir une fois de plus Gary Godspeed et compagnie partent à l’aventure pour économiser Quinn et ainsi pouvoir échapper au ‘Espace final». Après une longue attente, la série à succès de Natation adulte a publié le premier aperçu de votre troisième saison, laissant entendre qu’elle sera chargée d’action excessive.

Selon cette nouvelle avancée, la nouvelle saison de la série sera présentée en première le 20 mars dans le bloc de programmation de Natation adulte sous le signe de Cartoon Network, ou du moins ce sera dans États Unis.

Grâce à cette avancée, on peut apprécier que la nouvelle saison présentera un ton plus sombre par rapport au style de comédie légère présenté les saisons précédentes, ce qui aurait déjà été anticipé par son créateur, Olan Rogers.

«Je pense que cette saison sera plus dramatique, mais étonnamment, ce sera aussi plus amusant car les enjeux sont si élevés. La dernière saison ressemblait à une chasse au trésor à travers la galaxie. Cette saison est consacrée à la survie dans un espace élargi plein de dangers. »

Rogers Il a également confirmé que cette nouvelle saison mettra en vedette deux antagonistes individuels: Invictus, tital présenté dans la saison deux, qui est devenu un favori des fans, et Seigneur commandant, un personnage joué par l’acteur britannique David tennant.

La bande-annonce comporte également une balise à la fin par l’équipe du service de streaming. HBO Max, dans le catalogue duquel seront ajoutées les deux premières saisons de la série. Les 23 épisodes produits à ce jour seront disponibles à partir du 1er mars.