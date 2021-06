ATTENTION, ALERTE SPOILER. La troisième saison de « Actualités Amsterdam« Terminé le mardi 8 juin 2021 avec un épisode où Reynolds reçoit une offre spectaculaire, Max se rend à l’hôpital après avoir perdu son alliance, Iggy envisage un changement de vie sérieux et Bloom entend des nouvelles qui pourraient changer sa vie à Leyla.

« La mort commence en radiologie » (3×14) commence avec la perte de son alliance par Max alors qu’il subit une IRM. Le médecin passe donc la majeure partie du chapitre à la recherche de son précieux atout. Quand Floyd le voit si désespéré, il explique que la bague n’est pas une question d’amour mais de culpabilité.

Pendant ce temps, Helen dit au revoir à Mina avant de rencontrer sa mère dans un restaurant. Le médecin demande à sa mère d’être le contact d’urgence de Mina car elle est également à Londres, mais la femme refuse.

Quand Helen essaie de la convaincre, sa mère se met à cracher du sang. Ils se rendent immédiatement à l’hôpital où Sharpe faisait du bénévolat et malgré le fait qu’ils soient pleins, ils obtiennent une place. Alors qu’elle s’occupe de sa mère, Helen découvre que la clinique a perdu son financement avec le Brexit.

Helen dit au revoir à Mina avant de rencontrer sa mère dans un restaurant (Photo: NBC)

A la fin de cet épisode de la troisième saison de « Nouvel Amsterdam”, l’assistant de Max trouve la bague dans la poche de sa blouse de laboratoire, et à ce moment il tombe sur Helen, qui lui dit que sa mère a une bronchite sévère.

Elle se sent fatiguée, alors elle lui demande de marcher ensemble. Après l’avoir raccompagnée chez elle, Max lui dit au revoir et s’en va, mais à mi-chemin, il se retourne et revient à la porte d’Helen pour l’embrasser et entrer dans sa maison.

En revanche, le directeur de résidence de Nouvel Amsterdam Il offre une place à Leyla, qui demande à Lauren si elle y est pour quelque chose, mais elle nie tout. Floyd se voit offrir le poste de vice-président de la chirurgie et de travailler avec le Dr Lyn Malvo.

Au milieu du road trip, Martin insiste sur le fait qu’il ne veut pas continuer à courir, mais sa dispute avec Iggy est interrompue par la disparition de Samaira, qui s’enfuit à la plage car elle ne veut pas revenir à la normale. Alors, Iggy promet à Martin qu’ils peuvent revenir, mais qu’ils ne voient plus de patients.